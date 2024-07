Będzie pobór kobiet do wojska? Generalny inspektor mówi o równouprawnieniu

Kobiety też będą wzywane do wojska podczas obowiązkowego poboru do armii? Z taką propozycją wystąpił generalny inspektor Bundeswehry

Zastanawiasz się, czy w razie mobilizacji do wojska zostałbyś wezwany? Wbrew pozorom w dzisiejszych czasach to może dotyczyć nie tylko mężczyzn! W końcu podobno mamy równouprawnienie, a w niektórych krajach, jak w Izraelu, panie służą w armii dokładnie tak samo jak panowie. A jak będzie w Europie? Kobiety też będą wzywane do wojska podczas obowiązkowego poboru do armii? Z taką propozycją wystąpił generalny inspektor Bundeswehry. Jak stwierdził Carsten Breuer, nowoczesne wojsko potrzebuje „obowiązkowych elementów i równouprawnienia”. Jeśli plany te zostaną wcielone w życie, już niebawem zarówno mężczyźni, jak i kobiety otrzymają specjalny kwestionariusz do wypełnienia. Jednak podczas gdy dla panów jego wypełnienie będzie obowiązkowe, to dla kobiet dobrowolne.

"Należy wprowadzić równe prawa. Ale najpierw potrzebujemy odpowiedniej dyskusji politycznej i społecznej”

W kwestionariuszu padłoby między innymi pytanie o chęć i możliwość odbycia służby wojskowej. Jeśli kobieta zadeklaruje chęć służby, będzie miała prawo do szkolenia w armii. Potem w razie wojennej czy innej potrzeby byłaby mobilizowana razem z mężczyznami. Z projektem kwestionariusza i zasadą dobrowolności wystąpił wcześniej minister obrony Niemiec Boris Pistorius przedstawił plany nowego modelu służby wojskowej, która ma opierać się na zasadzie dobrowolności. „Obecnie zawiesiliśmy obowiązkową służbę wojskową, która zgodnie z Ustawą Zasadniczą jest skierowana wyłącznie do mężczyzn. Należy wprowadzić równe prawa. Ale najpierw potrzebujemy odpowiedniej dyskusji politycznej i społecznej” - powiedział Breuer.

Sonda Czy chciałbyś wstapić do wojska? Tak Nie Nie mam zdania

"Women should be included in conscription plan, says German army chiefCarsten Breuer urges ‘gender equality’ in government’s proposal for new a national service intended to meet Nato obligations"The Times https://t.co/F4Xft6nerp— Ronni Nicole #KPSS (@RonniNicole1) July 4, 2024

QUIZ. Czy znasz stare polskie piosenki wojskowe? Same klasyki, 7/10 to mus! Pytanie 1 z 10 Uzupełnij tekst piosenki. "Dziś do ciebie przyjść nie mogę / Zaraz idę..." W leśny szlak W nocy mrok W siną dal Dalej