Bill Gates odwołał koniec świata! Ocieplenie klimatu nie tak straszne?

Bill Gates tonuje swoje wypowiedzi na temat zmian klimatu i tego, co ludzkość powinna w związku z nimi zrobić. Sławny miliarder zamieścił swoje dość zaskakujące stwierdzenia na swoim blogu. Jeden z najbogatszych ludzi świata napisał: :"Istnieje apokaliptyczna wizja zmian klimatu, która brzmi następująco: Za kilka dekad katastrofalna zmiana klimatu zdziesiątkuje cywilizację. Dowody są wszędzie wokół nas – wystarczy spojrzeć na fale upałów i burze spowodowane wzrostem globalnej temperatury. Nic nie jest ważniejsze niż ograniczenie wzrostu temperatury. Na szczęście dla nas wszystkich, ten pogląd jest błędny. Chociaż zmiana klimatu będzie miała poważne konsekwencje – szczególnie dla mieszkańców najbiedniejszych krajów – nie doprowadzi ona do zagłady ludzkości". Bill Gates nadal podkreśla, że zmiany klimatu to według niego poważny problem. Zwraca jednak uwagę na często niewłaściwe - jego zdaniem - podejście do tematu.

"Czy pieniądze przeznaczone na działania na rzecz klimatu są wydawane na właściwe cele? Uważam, że odpowiedź brzmi: nie"

"Dlatego apeluję do wszystkich uczestników COP30 [30. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)] o zadanie sobie pytania: Jak upewnić się, że wydatki na pomoc przynoszą jak największe korzyści najsłabszym? Czy pieniądze przeznaczone na działania na rzecz klimatu są wydawane na właściwe cele? Uważam, że odpowiedź brzmi: nie". "Niestety, katastroficzna perspektywa sprawia, że znaczna część społeczności zajmującej się klimatem skupia się zbyt mocno na krótkoterminowych celach dotyczących emisji, a to odciąga zasoby od najskuteczniejszych działań, które powinniśmy podejmować, aby poprawić życie w ocieplającym się świecie" - uważa Gates. "To szansa, by ponownie skupić się na wskaźniku, który powinien liczyć się nawet bardziej niż emisje i zmiany temperatury: na poprawie jakości życia" - pisze. „Im szybciej ludzie staną się zamożni i zdrowi, tym więcej istnień ludzkich uda się uratować”. A więc Gates podkreśla wartość jakości życia i wyraźnie uważa, że powinniśmy umieścić ten czynnik w centrum rozważań o ekologii.

Co Bill Gates mówił i pisał o zmianach klimatu wcześniej? Oto cytaty

Wcześniejsze wypowiedzi Billa Gatesa o klimacie są o wiele bardziej pesymistyczne. Teraz część komentujących wpis miliardera przekonuje, że to nie żadna wolta, tylko zauważenie sukcesu wprowadzanych regulacji ekologicznych. Inni, jak komentatorzy "New York Post", są zdania, iż Gates złagodził swoje wcześniejsze stanowisko. "Zmiana klimatu jest poważnym problemem, ale poczyniliśmy ogromne postępy. Musimy nadal wspierać przełomowe odkrycia, które pomogą światu osiągnąć zerową emisję" - pisze faktycznie Gates na samym początku artykułu. Nadal jest więc zwolennikiem dążenia do "zerowej emisji", ale chyba można zaryzykować stwierdzenie, że nie postuluje dążenia do niej po trupach. "Nie możemy jednak ograniczać finansowania zdrowia i rozwoju – programów, które pomagają ludziom zachować odporność na zmiany klimatu – aby to osiągnąć. Czas umieścić dobrobyt ludzkości w centrum naszych strategii klimatycznych, co obejmuje obniżenie Green Premium do zera oraz poprawę rolnictwa i zdrowia w krajach ubogich". Co to jest Green Premium? to pojęcie, które oznacza różnicę w kosztach między rozwiązaniem ekologicznym a jego tradycyjnym.

A oto wcześniejsze cytaty z Gatesa, brzmiące inaczej, niż te najnowsze:

„Lista rzeczy, które mogłyby być dla nas ogromnymi porażkami, nie jest zbyt długa: wojna nuklearna, zmiany klimatyczne i epidemie” (wywiad z 2016 roku)

„Kiedy dostrzeżemy, że zmiana klimatu jest naprawdę zła, możliwości jej naprawienia będą ekstremalnie ograniczone" (wywiad z 2014 roku)

"Innymi słowy, do połowy stulecia zmiana klimatu może okazać się równie śmiercionośna jak COVID-19, a do 2100 roku może być pięć razy bardziej śmiercionośna” (2021, książka "Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej")

"Najważniejszą rzeczą, aby uniknąć katastrofy klimatycznej, jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla z obecnych 51 miliardów ton rocznie do zera” (przemówienie podczas TED, 2021)

„Jeśli chcesz zrozumieć skalę szkód, jakie wyrządzi zmiana klimatu, spójrz na COVID-19, a następnie wyobraź sobie, że ten ból będzie się rozprzestrzeniał na znacznie dłuższy okres czasu”. (wspomniana książka)

