Zamach w Sydney. Gdyby nie on, ofiar mogło być więcej. Wiadomo, kim jest bohater z plaży Bondi

Na plaży Bondi w Sydney doszło do ataku terrorystycznego podczas obchodów Chanuki, w którym zginęło 11 osób.

Policja odkryła improwizowane ładunki wybuchowe i poszukuje ewentualnego trzeciego napastnika, a atak został uznany za celowy zamach na społeczność żydowską.

Bohaterstwo cywila, który rozbroił jednego z terrorystów, uratowało wiele żyć.

Jakie były motywy ataku i czy Australia zlekceważyła ostrzeżenia?

Na plaży Bondi w Sydney doszło do ataku terrorystycznego podczas obchodów Chanuki, w którym zginęło 11 osób. Policja odkryła improwizowane ładunki wybuchowe i poszukuje ewentualnego trzeciego napastnika, a atak został uznany za celowy zamach na społeczność żydowską. Bohaterstwo cywila, który rozbroił jednego z terrorystów, uratowało wiele żyć. Jakie były motywy ataku i czy Australia zlekceważyła ostrzeżenia?

Komisarz policji stanu Nowa Południowa Walii, Mal Lanyon, przekazał podczas konferencji prasowej, że napastnicy użyli broni długiej. Dodał, że policja odnalazła pojazd, w którym prawdopodobnie znajduje się kilka improwizowanych ładunków wybuchowych. Podobne urządzenie jest też pod kładką, z której strzelali napastnicy. Jednostki pirotechników dotarły już na miejsce zdarzenia.

Komisarz Lanyon powiedział, że przyznał funkcjonariuszom specjalne uprawnienia, aby mieć pewność, że jeśli pojawi się trzeci przestępca, policja będzie mogła skutecznie go powstrzymać.

- Atak został uznany za zamach terrorystyczny, w związku z czym śledztwo ma prowadzić jednostka antyterrorystyczna - przekazała agencja Reutera.

Premier Nowej Południowej Walii Chris Minns potwierdził, że zamach był celowym atakiem na społeczność żydowską.

Wśród zabitych jest rabin Eli Schlanger, a wśród rannych - dwóch policjantów. Policja zwróciła się z apelem do wszystkich osób w okolicy, które posiadają nagrania z telefonów komórkowych lub kamer samochodowych, o przekazanie tych materiałów. - Policja szuka w okolicy improwizowanych ładunków wybuchowych - powiadomił portal australijskiego nadawcy ABC.

Nagrania z miejsca zdarzenia błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Jedno z nich pokazuje, jak nieznany mężczyzna wykorzystując moment nieuwagi jednego z napastników, podkrada się do niego i gołymi rękami obezwładnia, odbierając mu karabin. Jak relacjonują świadkowie, bohater z Bondi Beach nie oddał strzału, lecz trzymał broń, podczas gdy terrorysta, potykając się, uciekł. Nikt nie ma wątpliwości - nieznany mężczyzna uratował dziesiątki żyć.

BREAKING: 🚨 🇦🇺 Brave Australian singlehandedly disarms terrorist during attack on Bondi Beach. pic.twitter.com/gVdBl4V1CY— ADAM (@AdameMedia) December 14, 2025

Bohaterskim cywilem, który rozbroił jednego z napastników z Bondi, okazał się 43-letni właściciel sklepu z owocami - podaje portal news.com.au. To Ahmed al Ahmed, ojciec dwójki dzieci, mieszkaniec Sydney, który prowadzi sklep w Sutherland.

Kuzyn 43-latka w rozmowie z 7News przekazał, że mężczyzna został postrzelony, gdy próbował obezwładnić napastnika. "Jest w szpitalu i nie wiemy dokładnie, co się z nim dzieje" – powiedział portalowi mężczyzna o imieniu Mustafa. 43-latek miał przejść operację.

Alex Ryvchin z organizacji australijskiej społeczności żydowskiej poinformował w wywiadzie dla stacji Sky News, że do strzelaniny doszło podczas uroczystości na plaży z okazji żydowskiego święta Chanuka, które rozpoczęło się o zachodzie słońca.

Jeśli zostaliśmy celowo zaatakowani w ten sposób, to jest to coś, czego nikt z nas nie był w stanie sobie wyobrazić. To straszna rzecz.

– powiedział, dodając, że jego doradca ds. mediów został ranny w wyniku ataku.

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar oświadczył, że przed niedzielnym zamachem do rządu Australii docierały liczne sygnały ostrzegawcze. Saar zasugerował, że zostały one zlekceważone.

Oto skutki antysemickich ataków na ulicach Australii w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z antysemickimi i podżegającymi hasłami "globalizacji intifady". Dziś te (wezwania) się spełniły.

- oznajmił szef izraelskiego MSZ, cytowany przez agencję Reutera.

Prezydent Izraela Icchak Hercog wezwał rząd Australii do walki z „ogromną falą antysemityzmu”, która, jak powiedział, „nęka australijskie społeczeństwo”.

Szef jednej z pozarządowych stowarzyszeń Żydów australijskich powiedział, że atak był „całkowicie przewidywalną tragedią”. W raporcie opublikowanym niedawno przez Radę Wykonawczą Australijskich Żydów (ECAJ) podano, że w ciągu 12 miesięcy, od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r., w kraju doszło do 1654 incydentów — około pięciokrotnie więcej niż średnia roczna, odnotowana w dekadzie poprzedzającej atak Hamasu z 7 października 2023 r., który zapoczątkował wojnę w Strefie Gazy - zauważył portal Times of Israel.

Źródło: o2.pl

Sonda Czy obawiasz się zamachu terrorystycznego w Polsce? Tak Nie