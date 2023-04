i Autor: pixabay.com

Forbes przedstawia

Bogaci rosyjscy miliarderzy i biedniejsi ukraińscy bogacze. Jednym i drugim daleko do światowej czołówki

Rosjanie chwalą się, że na aktualnej liście miliarderów dwutygodnika „Forbes” nie dość, że ich przedstawicieli jest od groma, to i jeszcze przybyło im majątku. Ukraińskich miliarderów jest mniej niż polskich. Żeby być przypisanym do światowej elity bogaczy, trzeba mieć co najmniej miliard dolarów na koncie, w akcjach lub innych dobrach materialnych. Takich wybranych obu płci jest 2640. W tym roku by zostać liderem tej ekstraklasy trzeba było wykazać się fortuną o wartości 211,8 mld USD.