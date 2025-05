Brat Leona XIV nie przebierał w słowach! Padły wulgaryzmy

„Z wami chrześcijanin, dla was biskup” – co znaczy pierwsze orędzie Leona XIV?

Nowy papież Leon XIV wydaje się ucieleśnieniem spokoju i dyplomacji. "Niektórzy podkreślają powściągliwy aspekt jego osobowości” — powiedział choćby ksiądz Art Purcaro, wspominając posługę kardynała Prevosta w Peru, w wywiadzie dla "New York Times". Ale jak się okazuje, nie można tego powiedzieć o bracie pierwszego amerykańskiego papieża! Dziennikarze z "Daily Beast" wyśledzili, co mieszkający na Florydzie Louis Prevost (73 l.), starszy brat Leona XIV, wypisuje w mediach społecznościowych i jakie posty udostępnia. Jak się okazało, delikatnie mówiąc nie przepada on za Demokratami i nie waha się tego wyrażać w mało dostojny sposób. Udostępnił przykładowo wpis, w którym ktoś w wulgarny sposób pisał o kongresmence Nancy Pelosi, nazywając ją... "pijaną p...". "Ci p... liberałowie płaczący o cłach są po prostu oderwani od rzeczywistości. Posłuchajcie, co ta pijana p... miała do powiedzenia W połowie lat 90., na długo przed tym, jak jej mąż zaczął umawiać się na randki przez Grindr" - głosi wpis udostępniony przez brata papieża.

„Jezu, to było tak, jakbym wczoraj zrzucał go ze schodów. A teraz jest papieżem!”

Upodobanie do takich wpisów to nie wszystko. W gorącej wodzie kąpany Louis pisał też, że kiedyś przejmujący władzę w amerykańskich szkołach zwolennicy lewicy zostaliby „wysmarowani smołą, wytarzani w pierzu i wywiezieni z miasta na ośle, a co gorsza, zastrzeleni lub powieszeni za tak częste psucie ludziom życia”. A co powiedział starszy brat o Robercie, gdy ten został papieżem? „Jezu, to było tak, jakbym wczoraj zrzucał go ze schodów. A teraz jest papieżem!”. Wygląda na to, ze z bratem papieża nie będziemy się nudzić! A może jednak Louis będzie się troche hamował? „I oszalałem. Straciłem rozum. Mój młodszy brat właśnie został papieżem. O mój Boże. Co mam zrobić? Jak mam się zachować? Czy muszę zmienić sposób, w jaki żyję? Lepiej, żebym się teraz zachowywał” - mówił dziennikarzom.

