Brutalnie zabił ratowniczkę medyczną na oczach kamer. 20 ciosów nożem, 9 w serce

USA. Zabójstwo ratowniczki medycznej. "Nie oddychała. Nie miała pulsu”

Do tragedii doszło we wrześniu 2022 roku w Astorii (Queens). Alison Russo, doświadczona ratowniczka i weteranka 9/11, została brutalnie zaatakowana na rogu ulicy – zaledwie kilka minut po wyjściu ze stacji ratunkowej.

– Nie oddychała, nie miała pulsu. Zaczęliśmy reanimację – mówił jej kolega John Nicosia, który jako pierwszy podjął próbę ratowania kobiety. Bezskutecznie.

Zaatakował z zaskoczenia. 20 ciosów. 9 w serce

Monitoring i nagrania z kamer policyjnych nie pozostawiły złudzeń. Widać na nich, jak Zisopoulos podbiega do Russo od tyłu, przewraca ją i z zimną krwią zadaje 20 ciosów nożem.

9 przebiło jej serce, 3 płuca – zeznała Kristin Hord z biura medycyny sądowej. Po wszystkim Zisopoulos spokojnie odszedł do swojego mieszkania.

Pokój Zbrodni - atak na ratownika

To był świadomy zamiar zabójstwa

Obrona próbowała przekonywać, że oskarżony był niepoczytalny, „niezbyt bystry” i „nieświadomy” swojego czynu. Ale sąd odrzucił linię obrony – obrońcy nie złożyli formalnego wniosku o niepoczytalność, co uniemożliwiło wprowadzenie dowodów psychiatrycznych.

– To był celowy i świadomy zamiar pozbawienia życia – mówił prokurator Jonathan Selkowe.

„Zamknięty w sobie samotnik”

Zisopoulos, znany w dzielnicy jako zamknięty w sobie samotnik, nie przyznał się do winy. Na sali sądowej twierdził, że to nie on jest widoczny na nagraniu. Przez cały proces siedział nieruchomo, bez emocji.

Po ogłoszeniu wyroku na korytarzu sądu pojawiła się rodzina ofiary i dziesiątki ratowników.

– To zamyka pewien rozdział. Możemy zacząć goić rany i zachować pamięć o Alison – powiedział brat kapitan Russo, Craig Fuoco.

– Sprawiedliwość została dziś wymierzona – dodała prokurator okręgowa Queens, Melinda Katz.

„Matka stacji”, która ratowała ludzi podczas 9/11

Alison Russo miała 61 lat i ponad 25 lat służby w Emergency Medical Service. Brała udział w działaniach ratunkowych po ataku na World Trade Center i podczas pandemii COVID-19.

Koledzy nazywali ją „matką stacji 49”. Zmarła w mundurze, w którym niosła pomoc przez dekady.