koszmar!

Brutalny napad na babcię i wnuczkę! Bestialstwo, jak tak można?! Jest nagranie!

Przerażające nagranie z reprezentacyjnej alei we francuskim Bordeaux. Do jednego z tamtejszych budynków zmierzała 78-letnia kobieta ze swoją wnuczką. Podążał za nimi podejrzany, czarnoskóry mężczyzna. Kamera w drzwiach nagrała moment bestialskiego ataku na kobiety. Do tego wstrząsającego zdarzenia doszło w biały dzień! Nagranie szybko zaczęło krążyć po sieci!