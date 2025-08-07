Budują zaporę na granicy. Pojawił się niespodziewany problem

Ciągłe ulewy paraliżują prace na granicach z Rosją i Białorusią na Łotwie. Od maja tylko cztery dni bez deszczu
Na wschodzie Łotwy pojawił się niespodziewany i poważny problem. Intensywny, niemal nieustająco padający już od maja deszcz sparaliżował kluczowe prace przy budowie zapory na granicach z Rosją i Białorusią. Według informacji przekazanych przez Łotewską Agencję Nieruchomości Państwowych, ulewy zalały znaczne obszary przygraniczne, szczególnie w regionie Łatgalii. W efekcie wjazd sprzętu budowlanego na podmokłe i trudno dostępne tereny – zwłaszcza na najdalej wysuniętym wschodzie – jest albo utrudniony, albo wręcz niemożliwy. "Bez ciężkiego sprzętu nie da się ani montować ogrodzenia, ani budować dojazdów do posterunków straży granicznej" – tłumaczy Jelena Gavrilova z zarządu agencji. Z danych Łotewskiego Centrum Środowiska, Geologii i Meteorologii wynika, że od maja wystąpiły zaledwie cztery dni bez opadów. Na wielu obszarach przygranicznych deszcz przekroczył miesięczne normy dwukrotnie, co spowodowało lokalne podtopienia i powodzie.
Stan wyjątkowy i straty w rolnictwie. Sytuacja na granicy to nie jedyny problem Łotwy
We wtorek rząd Eviki Siliny ogłosił w całym kraju, na terenach rolnych i wiejskich, stan wyjątkowy na trzy miesiące. Powód? Nie tylko zahamowane inwestycje infrastrukturalne, ale też ogromne straty w plonach i zbiorach. Tymczasem pomimo niesprzyjających warunków, prace na granicy posuwają się naprzód – choć wolniej. Jak podała łotewska telewizja publiczna LSM, zbudowano już około 250 km ogrodzenia na granicy z Rosją. Do ukończenia pozostaje nieco mniej niż 20 km. Ukończono również cztery mosty o konstrukcji podwieszanej nad lokalnymi rzekami – niezbędne do utrzymania mobilności patroli. Z kolei na granicy z Białorusią prace nad barierą fizyczną dobiegły końca. Trwa jednak jeszcze budowa infrastruktury drogowej, m.in. w rejonie jeziora Rycza, która ma zapewnić spójność komunikacyjną i operacyjną. "Ochrona wschodniej granicy jest priorytetem dla bezpieczeństwa kraju" – podkreśla Agencja Nieruchomości Państwowych. Jak zapewniają urzędnicy, prace ruszą pełną parą, gdy tylko skończą się ulewy.