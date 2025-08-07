Budują zaporę na granicy. Pojawił się niespodziewany problem

Ciągłe ulewy paraliżują prace na granicach z Rosją i Białorusią na Łotwie. Od maja tylko cztery dni bez deszczu

Na wschodzie Łotwy pojawił się niespodziewany i poważny problem. Intensywny, niemal nieustająco padający już od maja deszcz sparaliżował kluczowe prace przy budowie zapory na granicach z Rosją i Białorusią. Według informacji przekazanych przez Łotewską Agencję Nieruchomości Państwowych, ulewy zalały znaczne obszary przygraniczne, szczególnie w regionie Łatgalii. W efekcie wjazd sprzętu budowlanego na podmokłe i trudno dostępne tereny – zwłaszcza na najdalej wysuniętym wschodzie – jest albo utrudniony, albo wręcz niemożliwy. "Bez ciężkiego sprzętu nie da się ani montować ogrodzenia, ani budować dojazdów do posterunków straży granicznej" – tłumaczy Jelena Gavrilova z zarządu agencji. Z danych Łotewskiego Centrum Środowiska, Geologii i Meteorologii wynika, że od maja wystąpiły zaledwie cztery dni bez opadów. Na wielu obszarach przygranicznych deszcz przekroczył miesięczne normy dwukrotnie, co spowodowało lokalne podtopienia i powodzie.

ZOBACZ TEŻ: Rosja planuje atak na kilka państw NATO? Wyciekły dokumenty, podano nazwy

Stan wyjątkowy i straty w rolnictwie. Sytuacja na granicy to nie jedyny problem Łotwy

We wtorek rząd Eviki Siliny ogłosił w całym kraju, na terenach rolnych i wiejskich, stan wyjątkowy na trzy miesiące. Powód? Nie tylko zahamowane inwestycje infrastrukturalne, ale też ogromne straty w plonach i zbiorach. Tymczasem pomimo niesprzyjających warunków, prace na granicy posuwają się naprzód – choć wolniej. Jak podała łotewska telewizja publiczna LSM, zbudowano już około 250 km ogrodzenia na granicy z Rosją. Do ukończenia pozostaje nieco mniej niż 20 km. Ukończono również cztery mosty o konstrukcji podwieszanej nad lokalnymi rzekami – niezbędne do utrzymania mobilności patroli. Z kolei na granicy z Białorusią prace nad barierą fizyczną dobiegły końca. Trwa jednak jeszcze budowa infrastruktury drogowej, m.in. w rejonie jeziora Rycza, która ma zapewnić spójność komunikacyjną i operacyjną. "Ochrona wschodniej granicy jest priorytetem dla bezpieczeństwa kraju" – podkreśla Agencja Nieruchomości Państwowych. Jak zapewniają urzędnicy, prace ruszą pełną parą, gdy tylko skończą się ulewy.

Sonda Czy Rosja zaatakuje kraje bałtyckie? Tak Nie Nie mam zdania

Latvia has started installing defensive barriers on its border with Russia.The so-called 'dragon's teeth' make it near impossible for tanks to cross large areas of ground. pic.twitter.com/cHKr6x1q1w— HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_) July 25, 2024

QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko Pytanie 1 z 10 Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś? Z Litwą, Łotwą i Estonią Z Litwą, Łotwą Z Łotwą i Estonią Następne pytanie