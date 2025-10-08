Budynek nagle runął w centrum miasta. Tragiczne wieści przyszły nocą!

W Madrycie doszło do tragicznego zawalenia się remontowanego budynku w centrum miasta.

Początkowo informowano o rannych, lecz bilans ofiar wzrósł do czterech osób, które zginęły pod gruzami.

Jak doszło do katastrofy i jakie były okoliczności śmierci pracowników?

W centrum Madrytu, niedaleko stacji metra Opera, zawalił się we wtorek, 7 października, budynek - informował portal hiszpańskiego dziennika "El Pais". Co najmniej cztery osoby zostały ranne. Zawaliło się co najmniej sześć pięter opuszczonego i remontowanego budynku. Ulica, przy której doszło do katastrofy, została zamknięta. Na miejscu pracują służby i ratownicy. Tak brzmiały pierwsze informacje na temat katastrofy. Niestety, nocą przyszły o wiele gorsze wieści.

Dramat w centrum Madrytu. Cztery osoby nie żyją

"Około godziny 3 w nocy w środę strażakom udało się wydobyć spod gruzów ostatnie dwa ciała. Kilka godzin wcześniej burmistrz stolicy, José Luis Martínez Almeida, poinformował o odkryciu ciał dwóch z czterech zaginionych osób. Kierownik budowy, trwającego od co najmniej czterech miesięcy remontu czterogwiazdkowego hotelu, potwierdził, że w chwili wypadku na placu budowy mogło pracować od 30 do 40 osób" - czytamy w "El Pais". Niestety, w sumie zginęły cztery osoby. Aby do nich dotrzeć strażacy przez wiele godzin ręcznie usuwali prawie ośmiometrową warstwę gruzu.

Zawaliła się podłoga. Budynek runął w całości

"Podłoga na szóstym piętrze zawaliła się, powodując zawalenie się wszystkich pięter, aż do parteru" – mówił po katastrofie burmistrz. Według relacji pracowników, w chwili zawalenia się budynku dwie osoby znajdowały się na parterze, jedna na pierwszym piętrze, a kolejny pracownik na najwyższym piętrze. José Luis Martínez wyjaśnił, że pozwolenie na prace zostało wydane w lutym tego roku, o czym informuje strona internetowa Rady Miasta Madrytu. "Dokumentacja była zgodna z planem urbanistycznym, a remont był prowadzony zgodnie z wydanym pozwoleniem" – informował.

Co wiadomo o ofiarach? Jedną z nich była 30-letnia kobieta o imieniu Laura, pracowniczka administracyjna budowy. Pozostała trójka zmarłych to Dambéle, Alfa i Jorge, w wieku od 30 do 50 lat, pochodzący z Mali, Gwinei i Ekwadoru. Według relacji świadków, dwóch z nich przebywało w łazience w piwnicy budynku, a trzeci na najwyższym piętrze. Wszyscy byli pracownikami firmy budowlanej ANKA.

Rozbierali budynek, zginęli pod gruzami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.