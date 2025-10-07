W centrum tej stolicy zawalił się budynek! "Poleciało sześć pięter"!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-10-07 13:56

Przerażające doniesienia! We wtorek, 7 października, wczesnym popołudniem w centrum Madrytu zawalił się budynek. Co najmniej cztery osoby są ranne. Co się stało?!

W centrum Madrytu zawalił się budynek

i

Autor: Shutterstock; EFE Noticias/ X (Twitter)
  • W Madrycie doszło do zawalenia się remontowanego budynku, powodując poważne obrażenia i zamieszanie w centrum miasta.
  • Co najmniej cztery osoby zostały ranne, a służby ratunkowe poszukują zaginionych, wykorzystując jednostki psów policyjnych.
  • Świadkowie opisują wstrząsające sceny i chaos, a przyczyna katastrofy pozostaje niejasna.
  • Jakie są najnowsze doniesienia z Madrytu i czy uda się odnaleźć wszystkie zaginione osoby?

Z OSTATNIEJ CHWILI! W centrum Madrytu, niedaleko stacji metra Opera, zawalił się we wtorek, 7 października, budynek - poinformował portal hiszpańskiego dziennika "El Pais". Co najmniej cztery osoby zostały ranne. Zawaliło się co najmniej sześć pięter opuszczonego i remontowanego budynku. Ulica, przy której doszło do katastrofy, została zamknięta. Na miejscu pracują służby i ratownicy. 

Katastrofa budowlana w Madrycie. Są zaginieni

"Według policji co najmniej cztery osoby są ranne, a jedna ciężko ranna jest transportowana karetką pogotowia. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe. Jedenastu strażaków z jednostki Straży Pożarnej Urzędu Miasta Madrytu pracuje na miejscu zdarzenia przy ulicy Hileras po częściowym zawaleniu się niektórych płyt w budowanym budynku. Początkowo pojawiły się doniesienia o zaginięciu czterech osób, ale źródła w policji krajowej potwierdziły na razie tylko dwie" - podaje "El Pais". Jednostka psów policyjnych poszukuje kolejnych osób.

Dziennik cytuje słowa kierownika cukierni San Ginés, znajdującej się po drugiej stronie ulicy. "Cały budynek się zawalił i nie możemy się wydostać. Jest pełen karetek i policjantów, którzy nie pozwalają nam wyjść. Podobno uwięziona jest jedna osoba, ale może być ich więcej. Informacje są nadal bardzo mylące" - mówi i dodaje, że budynek, który się zawalił, był opuszczony od dawna i w trakcie remontu.

Dramat w centrum Madrytu. "Poczułam straszne drżenie"

"Na rusztowaniu zainstalowano potężny dźwig. Powiedziano mi, że zamierzają zbudować hotel i że prace potrwają dwa lata" – mówi dziennikowi mieszkanka ulicy, przy której doszło do katastrofy. "Poczułam straszne drżenie na ulicy, a przed budynkiem uniosła się ogromna ilość kurzu, chmura, która przestraszyła i zdezorientowała ludzi". 

Akcja ratunkowa trwa. Mówi się, że na terenie budynku w czasie katastrofy mogło się znajdować nawet około 40 osób. 

Rozbierali budynek, zginęli pod gruzami
HISZPANIA
KATASTROFA BUDOWLANA