Bułgaria wybrała! Znamy zaskakujące wyniki przedterminowych wyborów

Dawid Piątkowski
PAP
2026-04-19 19:47

Z sondażu exit poll pracowni Myara wynika, że w niedzielnych (19 kwietnia) przedterminowych wyborach parlamentarnych w Bułgarii zwyciężyła Koalicja Postępowa Bułgaria, związana z byłym prezydentem Rumenem Radewem, uzyskując 38,7 proc. poparcia. Szczegóły poniżej.

i

Autor: Pawel Wodzynski/ East News
  • Koalicja Postępowa, związana z byłym prezydentem Rumenem Radewem, wygrała przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii.
  • Z sondaży exit poll wynika, że Koalicja Postępowa zdobyła 38,7 proc. głosów, pokonując partię GERB i koalicję Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria.
  • Wybory te były ósmymi w ciągu pięciu lat. Sprawdź, co to oznacza dla przyszłości Bułgarii!

Przedterminowe wybory w Bułgarii. Wyraźne zwycięstwo Koalicji Postępowej

Z sondaży exit poll pracowni Myara wynika, że przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii wygrała Koalicja Postępowa, związana z byłym prezydentem Rumenem Radewem, zdobywając 38,7 proc. głosów.

Drugie miejsce zajęła partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa z wynikiem 14,8 proc., a trzecie koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria, która uzyskała 13,1 proc. poparcia. Dalej znalazły się DPS-Nowy Początek z 9,2 proc., nacjonalistyczne Odrodzenie z 5,3 proc., a na granicy progu wyborczego uplasowała się Bułgarska Partia Socjalistyczna z wynikiem 4 proc.

Frekwencja i szczegóły wyborów

Według wcześniejszych danych ośrodka Myara, do godziny 19 czasu lokalnego do urn poszło 46,7 proc. uprawnionych obywateli.

Głosowanie rozpoczęło się o 7 rano i zakończyło o godzinie 20. O mandaty w 240-osobowym parlamencie rywalizowali przedstawiciele 14 partii oraz 10 koalicji. Były to już ósme wybory parlamentarne w Bułgarii w ciągu ostatnich pięciu lat.

Przeczytaj także:
Niebezpieczna substancja w słoiczkach dla dzieci. Sieć sklepów pilnie wycofuje …
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Pchli targ na Pogodnie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki