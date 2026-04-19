Bułgaria wybrała! Znamy zaskakujące wyniki przedterminowych wyborów

Koalicja Postępowa, związana z byłym prezydentem Rumenem Radewem, wygrała przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii.

Z sondaży exit poll wynika, że Koalicja Postępowa zdobyła 38,7 proc. głosów, pokonując partię GERB i koalicję Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria.

Wybory te były ósmymi w ciągu pięciu lat.

Przedterminowe wybory w Bułgarii. Wyraźne zwycięstwo Koalicji Postępowej

Z sondaży exit poll pracowni Myara wynika, że przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii wygrała Koalicja Postępowa, związana z byłym prezydentem Rumenem Radewem, zdobywając 38,7 proc. głosów.

Drugie miejsce zajęła partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa z wynikiem 14,8 proc., a trzecie koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria, która uzyskała 13,1 proc. poparcia. Dalej znalazły się DPS-Nowy Początek z 9,2 proc., nacjonalistyczne Odrodzenie z 5,3 proc., a na granicy progu wyborczego uplasowała się Bułgarska Partia Socjalistyczna z wynikiem 4 proc.

Frekwencja i szczegóły wyborów

Według wcześniejszych danych ośrodka Myara, do godziny 19 czasu lokalnego do urn poszło 46,7 proc. uprawnionych obywateli.

Głosowanie rozpoczęło się o 7 rano i zakończyło o godzinie 20. O mandaty w 240-osobowym parlamencie rywalizowali przedstawiciele 14 partii oraz 10 koalicji. Były to już ósme wybory parlamentarne w Bułgarii w ciągu ostatnich pięciu lat.

