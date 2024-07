Niesamowite!

Burmistrz się odchudza, całe miasteczko biega z nim. "150 osób lata po okolicy"

Takie rzeczy przecież się nie zdarzają! "Miasto, które biegnie po to, by burmistrz schudł". Włoskie media rozpisują się o niecodziennej inicjatywie podjętej przez mieszkańców malowniczego miasteczka Valdobbiadene w prowincji Treviso, którzy tak kochają swojego burmistrza, że co czwartek biegają razem z nim, by było mu łatwiej zrzucić zbędne kilogramy.