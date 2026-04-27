Burza we Włoszech! Chodzi o Berlusconiego i bunga-bunga

Lotnisko w Mediolanie będzie nosić imię Silvio Berlusconiego. Sąd odrzucił skargi złożone na decyzję władz w tej sprawie

Silvio Berlusconi nie żyje od trzech lat, ale nadal wywołuje skandale. Krótko po śmierci słynnego włoskiego polityka powstał pomył nadania jego imienia lotnisku Malpensa w Mediolanie. Decyzję Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ENAC) z 2024 roku zaaprobowało Ministerstwo Infrastruktury i Transportu, kierowane wówczas przez Matteo Salviniego. Ale władze Mediolaniu i trzech okolicznych gmin zaczęły protestować, podkreślając, że postać Berlusconiego jest zbyt kontrowersyjna jak na takie zaszczyty. Sprawa trafiła do sądu, a ten właśnie podjął decyzję, uznając skargi za bezzasadne, argumentując, iż władze lokalne nie decydują o takich kwestiach jak patron lotniska, a pomysł uhonorowania polityka za uzasadniony jego zasługami dla kraju. A więc dawny włoski premier będzie miał jednak lotnisko swojego imienia. Sąd nakazał bezzwłocznie umieścić tam tablice informujące o tym, że port lotniczy nosi imię Berlusconiego.

Silvio Berlusconi. Bunga bunga, wyroki skazujące i uniewinnienie

Silvio Berlusconi trzykrotnie był premierem Włoch - w latach 1994–1995, 2001–2006 i 2008–2011. Założył partię Forza Italia. W 2013 roku sąd skazał go za oszustwa podatkowe i defraudacje, co wbrew początkowemu wyrokowi czterech lat więzienia skończyło się pracami społecznymi. W 2011 roku został oskarżony o nadużycie władzy i seks za pieniądze z nieletnią prostytutką. Miało do tego dochodzić podczas orgii zwanych bunga bunga w posiadłościach polityka. W 2013 roku sąd pierwszej instancji skazał Berlusconiego na 7 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych, ostatecznie dwa lata później sąd kasacyjny uniewinnił byłego premiera. Berlusconi dożył sędziwego wieku, zmarł na białaczkę w czerwcu 2023 roku w wieku 86 lat. Na uroczystości pogrzebowe przybyła m.in. premier Giorgia Meloni, prezydent Włoch Sergio Mattarella. We Włoszech w tym dniu ogłoszono żałobę narodową. Mszy przewodniczył arcybiskup metropolita Mediolanu Mario Delpini. Silivo Berlusconiego żegnało 25 księży.

Il tar respinge i ricorsi contro l'intitolazione dell'aeroporto Malpensa a Berlusconi. Erano stati presentati dal Comune di Milano e da altri tre del Varesotto #ANSA https://t.co/gIGIXoVEUi— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 23, 2026

