Burza we Włoszech! Chodzi o Berlusconiego i bunga-bunga

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-04-27 7:51

Afera we Włoszech! Wszystko przez zmarłego trzy lata temu Silvio Berlusconiego (+86 l.). Mocno kontrowersyjny dawny premier doczekał się bowiem uhonorowania ze strony państwowych władz, chcących nadać jego imię lotnisku w Mediolanie. Władze lokalne protestowały, wskazując na, delikatnie mówiąc, sporne kwestie związane z biografią Berlusconiego. Sprawa toczyła się w sądzie, a ten właśnie podjął ostateczną decyzję. Jedni są zachwyceni, inni oburzeni!

Burza we Włoszech! Chodzi o Berlusconiego i bunga-bunga
Burza we Włoszech! Chodzi o Berlusconiego i bunga-bunga Burza we Włoszech! Chodzi o Berlusconiego i bunga-bunga Burza we Włoszech! Chodzi o Berlusconiego i bunga-bunga Burza we Włoszech! Chodzi o Berlusconiego i bunga-bunga
Galeria zdjęć 14

Lotnisko w Mediolanie będzie nosić imię Silvio Berlusconiego. Sąd odrzucił skargi złożone na decyzję władz w tej sprawie

Silvio Berlusconi nie żyje od trzech lat, ale nadal wywołuje skandale. Krótko po śmierci słynnego włoskiego polityka powstał pomył nadania jego imienia lotnisku Malpensa w Mediolanie. Decyzję Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ENAC) z 2024 roku zaaprobowało Ministerstwo Infrastruktury i Transportu, kierowane wówczas przez Matteo Salviniego. Ale władze Mediolaniu i trzech okolicznych gmin zaczęły protestować, podkreślając, że postać Berlusconiego jest zbyt kontrowersyjna jak na takie zaszczyty. Sprawa trafiła do sądu, a ten właśnie podjął decyzję, uznając skargi za bezzasadne, argumentując, iż władze lokalne nie decydują o takich kwestiach jak patron lotniska, a pomysł uhonorowania polityka za uzasadniony jego zasługami dla kraju. A więc dawny włoski premier będzie miał jednak lotnisko swojego imienia. Sąd nakazał bezzwłocznie umieścić tam tablice informujące o tym, że port lotniczy nosi imię Berlusconiego.

Silvio Berlusconi. Bunga bunga, wyroki skazujące i uniewinnienie

Silvio Berlusconi trzykrotnie był premierem Włoch - w latach 1994–1995, 2001–2006 i 2008–2011. Założył partię Forza Italia. W 2013 roku sąd skazał go za oszustwa podatkowe i defraudacje, co wbrew początkowemu wyrokowi czterech lat więzienia skończyło się pracami społecznymi. W 2011 roku został oskarżony o nadużycie władzy i seks za pieniądze z nieletnią prostytutką. Miało do tego dochodzić podczas orgii zwanych bunga bunga w posiadłościach polityka. W 2013 roku sąd pierwszej instancji skazał Berlusconiego na 7 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych, ostatecznie dwa lata później sąd kasacyjny uniewinnił byłego premiera. Berlusconi dożył sędziwego wieku, zmarł na białaczkę w czerwcu 2023 roku w wieku 86 lat. Na uroczystości pogrzebowe przybyła m.in. premier Giorgia Meloni, prezydent Włoch Sergio Mattarella. We Włoszech w tym dniu ogłoszono żałobę narodową. Mszy przewodniczył arcybiskup metropolita Mediolanu Mario Delpini. Silivo Berlusconiego żegnało 25 księży.

Sonda
Byłeś/aś kiedykolwiek we Włoszech?
Co wiesz o włoskich gwiazdach muzyki?
Pytanie 1 z 10
Który z tych duetów wydał przebój "Felicità"?
Włoskie Wybrzeże Amalfitańskie kusi widokami
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SILVIO BERLUSCONI
WŁOCHY