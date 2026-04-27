Karol Nawrocki reaguje na zamach na Trumpa. "Zdecydowanie potępiam"

Zofia Dąbrowska
2026-04-27 6:19

Prezydent Karol Nawrocki w mediach społecznościowych odniósł się do nieudanego zamachu na uczestników balu korespondentów w Waszyngtonie. W imprezie brali udział między innymi Donald Trump i jego żona Melania Trump. Zamachowiec, przeciwnik polityki Trumpa, oddał strzały w hotelowym lobby. Nikt nie został poszkodowany, 31-letni 31-letni Cole Thomas Allen został aresztowany. Polski prezydent zdecydowanie potępił sprawcę groźnego zdarzenia.

Polski prezydent skomentował dramatyczne wydarzenia, do których doszło podczas balu dziennikarzy z udziałem Donalda Trumpa i jego żony. W trakcie gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w Waszyngtonie do lobby hotelu, gdzie odbywała się impreza, wtargnął uzbrojony w broń palną i noże Cole Tomas Allen. 31-latek strzelił do ochroniarza, ale uratowała go kamizelka kuloodporna. Odpowiedziano ogniem, uczestnicy balu padli na ziemię. Nikomu na szczęście nic się nie stało poza zamachowcem. Teraz zamachowiec leży w szpitalu. Wcześniej Allen zamieścił w sieci manifest, w którym przeciwstawiał się polityce wewnętrznej prezydenta, nazwał go też pedofilem i gwałcicielem. Trump już zdecydowanie odciął się od tych oskarżeń. Karol Nawrocki w mediach społecznościowych odniósł się do nieudanego zamachu na uczestników balu korespondentów w Waszyngtonie.

"Zdecydowanie potępiam każdy akt przemocy. Takie działania godzą w fundamenty państwa i demokracji"

"Z najwyższym niepokojem przyjąłem informację o ataku podczas wydarzenia z udziałem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Zdecydowanie potępiam każdy akt przemocy. Takie działania godzą w fundamenty państwa i demokracji. Wyrażam solidarność z Prezydentem USA oraz wszystkimi uczestnikami wydarzenia, których życie i zdrowie mogło być zagrożone" - napisał na platformie X prezydent. "Stany Zjednoczone są i pozostaną naszym najważniejszym sojusznikiem" - dodał Karol Nawrocki.

