Strzelanina na balu. Trump zdradza motywy napastnika. "Sprawa religijna"

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zatrzymany Cole Allen, który planował atak na przedstawicieli administracji, zostawił manifest i nienawidził chrześcijan.

Według CBS i Fox News, Allen wysyłał listy do bliskich, w których pisał o swoich zamiarach ataku, a jego rodzina informowała o tym służby.

Podejrzany, 31-letni inżynier i informatyk, był członkiem grupy „The Wide Awakes” i wykazywał antytrumpowską oraz antychrześcijańską retorykę w mediach społecznościowych.

P.o. prokuratora generalnego Todd Blanche potwierdził zamiar ataku na członków administracji, w tym prezydenta, i określił Allena jako „samotnego wilka”.

Strzelanina w Waszyngtonie. Trump ujawnił intencje napastnika

Prezydent USA, Donald Trump, w wywiadzie dla Fox News w niedzielę, ujawnił niepokojące informacje dotyczące Cole’a Allena, mężczyzny zatrzymanego podczas sobotniej gali korespondentów przy Białym Domu. Według słów prezydenta, Allen pozostawił po sobie „manifest”, który świadczy o jego głębokiej nienawiści do chrześcijan. - Kiedy czyta się jego manifest, to widać, że nienawidzi chrześcijan, to jedno jest pewne. Nienawidzi chrześcijan, to była nienawiść. I myślę, że jego siostra, albo brat donieśli o tym, skarżyli się nawet organom ścigania. Więc był, był człowiekiem obciążonym problemami – powiedział Trump.

Dopytywany o potencjalne motywacje podejrzanego, prezydent Trump powtórzył, że Allen „miał wiele nienawiści w sercu” od dłuższego czasu. Podkreślił, że „to była sprawa religijna. Był mocno antychrześcijański”. Te rewelacje stawiają pod znakiem zapytania dotychczasowe hipotezy dotyczące incydentu i wskazują na potencjalne religijne podłoże ataku.

Kim jest Cole Allen i co planował? Szokujące doniesienia mediów

Wcześniejsze doniesienia telewizji CBS, powołujące się na wysokiego rangą urzędnika, wskazywały, że śledczy intensywnie analizują listy i pisma, które Cole Allen pozostawił w swoim pokoju hotelowym oraz wysłał do rodziny. Z tych dokumentów wynikało, że jego celem było zaatakowanie urzędników administracji.

Jeden z członków rodziny Allena, według Fox News jego brat, miał wcześniej poinformować służby o niepokojących zachowaniach i planach Cole’a. Inny członek rodziny, przesłuchany po ataku, zeznał, że Allen wygłaszał radykalne poglądy i często mówił o swoim zamiarze „zrobienia czegoś”, aby „naprawić problemy współczesnego świata”. Władze miały również odkryć na kontach podejrzanego w mediach społecznościowych antytrumpowe i antychrześcijańskie materiały.

Cole Allen miał być powiązany z grupą o nazwie „The Wide Awakes”, której nazwa nawiązuje do abolicjonistycznej organizacji z XIX wieku, wspierającej Abrahama Lincolna. Uczestniczył także w proteście w ramach demonstracji „No Kings”, co sugeruje jego antysystemowe i antyestablishmentowe nastawienie.

P.o. prokuratora generalnego Todd Blanche, w wywiadach dla NBC i CBS, potwierdził, że zatrzymany miał zamiar zaatakować członków administracji Trumpa, a potencjalnie nawet samego prezydenta. Blanche zaznaczył jednak, że pełny motyw nie został jeszcze w pełni ustalony, a śledczy na obecnym etapie uważają Allena za „samotnego wilka”.

31-letni Cole Allen był z wykształcenia inżynierem i informatykiem. Zajmował się również tworzeniem gier komputerowych i pracował na pół etatu jako nauczyciel, przygotowując uczniów do egzaminów na studia w Kalifornii.

26

Sonda Jak oceniasz obecnie Donalda Trumpa jako prezydeta USA? Bardzo dobrze. Dobrze. Dostatecznie. Niedostatecznie.