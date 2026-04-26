Strzelanina na balu. Trump zdradza motywy napastnika. "Sprawa religijna"

Adrian Teliszewski
PAP
2026-04-26 17:52

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, w niedzielnym wywiadzie dla Fox News ujawnił wstrząsające szczegóły dotyczące zatrzymanego napastnika, Cole’a Allena. Według słów prezydenta, Allen pozostawił po sobie „manifest” i kierowała nim głęboka nienawiść do chrześcijan.

Strzały na kolacji z udziałem Donalda Trumpa
Galeria zdjęć 40
  • Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zatrzymany Cole Allen, który planował atak na przedstawicieli administracji, zostawił manifest i nienawidził chrześcijan.
  • Według CBS i Fox News, Allen wysyłał listy do bliskich, w których pisał o swoich zamiarach ataku, a jego rodzina informowała o tym służby.
  • Podejrzany, 31-letni inżynier i informatyk, był członkiem grupy „The Wide Awakes” i wykazywał antytrumpowską oraz antychrześcijańską retorykę w mediach społecznościowych.
  • P.o. prokuratora generalnego Todd Blanche potwierdził zamiar ataku na członków administracji, w tym prezydenta, i określił Allena jako „samotnego wilka”.

Strzelanina w Waszyngtonie. Trump ujawnił intencje napastnika

Prezydent USA, Donald Trump, w wywiadzie dla Fox News w niedzielę, ujawnił niepokojące informacje dotyczące Cole’a Allena, mężczyzny zatrzymanego podczas sobotniej gali korespondentów przy Białym Domu. Według słów prezydenta, Allen pozostawił po sobie „manifest”, który świadczy o jego głębokiej nienawiści do chrześcijan. - Kiedy czyta się jego manifest, to widać, że nienawidzi chrześcijan, to jedno jest pewne. Nienawidzi chrześcijan, to była nienawiść. I myślę, że jego siostra, albo brat donieśli o tym, skarżyli się nawet organom ścigania. Więc był, był człowiekiem obciążonym problemami – powiedział Trump.

Dopytywany o potencjalne motywacje podejrzanego, prezydent Trump powtórzył, że Allen „miał wiele nienawiści w sercu” od dłuższego czasu. Podkreślił, że „to była sprawa religijna. Był mocno antychrześcijański”. Te rewelacje stawiają pod znakiem zapytania dotychczasowe hipotezy dotyczące incydentu i wskazują na potencjalne religijne podłoże ataku.

Kim jest Cole Allen i co planował? Szokujące doniesienia mediów

Wcześniejsze doniesienia telewizji CBS, powołujące się na wysokiego rangą urzędnika, wskazywały, że śledczy intensywnie analizują listy i pisma, które Cole Allen pozostawił w swoim pokoju hotelowym oraz wysłał do rodziny. Z tych dokumentów wynikało, że jego celem było zaatakowanie urzędników administracji. 

Jeden z członków rodziny Allena, według Fox News jego brat, miał wcześniej poinformować służby o niepokojących zachowaniach i planach Cole’a. Inny członek rodziny, przesłuchany po ataku, zeznał, że Allen wygłaszał radykalne poglądy i często mówił o swoim zamiarze „zrobienia czegoś”, aby „naprawić problemy współczesnego świata”. Władze miały również odkryć na kontach podejrzanego w mediach społecznościowych antytrumpowe i antychrześcijańskie materiały.

Cole Allen miał być powiązany z grupą o nazwie „The Wide Awakes”, której nazwa nawiązuje do abolicjonistycznej organizacji z XIX wieku, wspierającej Abrahama Lincolna. Uczestniczył także w proteście w ramach demonstracji „No Kings”, co sugeruje jego antysystemowe i antyestablishmentowe nastawienie.

P.o. prokuratora generalnego Todd Blanche, w wywiadach dla NBC i CBS, potwierdził, że zatrzymany miał zamiar zaatakować członków administracji Trumpa, a potencjalnie nawet samego prezydenta. Blanche zaznaczył jednak, że pełny motyw nie został jeszcze w pełni ustalony, a śledczy na obecnym etapie uważają Allena za „samotnego wilka”.

31-letni Cole Allen był z wykształcenia inżynierem i informatykiem. Zajmował się również tworzeniem gier komputerowych i pracował na pół etatu jako nauczyciel, przygotowując uczniów do egzaminów na studia w Kalifornii.

Galeria zdjęć 26
Sonda
Jak oceniasz obecnie Donalda Trumpa jako prezydeta USA?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRUMP
NAPASTNIK
STRZELANINA USA