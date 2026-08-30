Burze naciągają nad Polskę! IMGW ostrzega wiele regionów

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-30 19:00

W poniedziałek 31 sierpnia burze pojawią się w wielu regionach Polski. Najsilniejszych zjawisk należy spodziewać się w Małopolsce, na Podkarpaciu i Ziemi Świętokrzyskiej, a także na części Mazowsza, Lubelszczyzny i Pomorza. Miejscami spadnie do 20-30 mm deszczu, wiatr osiągnie 85 km/h, możliwy jest też grad o średnicy 2-3 cm.

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Autor: CC / licencja Creative Commons/ Pixabay.com Gdzie jest burza w Polsce? Radr burzowy online. Sprawdź, gdzie będzie najgorzej [16.08.2021] / Zdjęcie ilustracyjne

Burze przejdą przez Polskę 31 sierpnia. W tych regionach mogą być najsilniejsze

Burzowy poniedziałek czeka mieszkańców praktycznie całej Polski. Od rana burze i intensywniejsze opady będą rozwijać się na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Następnie strefa będzie przesuwać się na północny wschód, przez województwo łódzkie, Świętokrzyskie i Mazowsze aż po Podlasie. Na południowym zachodzie może początkowo spaść 15-20 mm deszczu. Punktowo możliwe są krótkotrwałe podtopienia, szczególnie w miastach.

Około południa burze zaczną przybierać na sile w rejonie województwa łódzkiego i Górnego Śląska. Później silniejsze zjawiska mogą przejść przez Ziemię Świętokrzyską, Mazowsze i Lubelszczyznę. Możliwe jest powstanie większego układu burzowego. Porywy wiatru mogą osiągać 70-85 km/h, a miejscami spadnie grad o średnicy 2-3 cm.

Na pograniczu Małopolski i Podkarpacia mogą powstawać pojedyncze, ale silne superkomórki burzowe

Szczególnie uważać trzeba będzie późnym popołudniem i wieczorem na południowym wschodzie kraju. Na pograniczu Małopolski i Podkarpacia mogą powstawać pojedyncze, ale silne superkomórki burzowe. Z czasem mogą połączyć się w większy układ i przesunąć nad wschodnią część Podkarpacia. Prognozowane są tam porywy do 85 km/h, opady do 20-30 mm w ciągu godziny oraz grad.

Burzowo zrobi się również na Pomorzu. Po południu i wieczorem powstanie tam wiele rozproszonych komórek, w tym superkomórek. Mogą przynosić wiatr do 60-75 km/h, lokalnie do 85 km/h, ulewny deszcz i grad o średnicy około 2 cm.

Burze będą na ogół przesuwać się z zachodu i południowego zachodu w kierunku wschodnim i północno-wschodnim.

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