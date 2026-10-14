Polak rozbił się na berlińskim ringu. Chevrolet stanął w płomieniach, a potem wyszło na jaw coś jeszcze

Chevrolet uderzył w barierę i zapalił się

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 października, około godziny 4.15 na berlińskim ringu, pomiędzy węzłami Berlin-Hohenschönhausen i Berlin-Marzahn.

Jak poinformowała policja Brandenburgii, kierowany przez Polaka chevrolet zjechał nagle w lewo z pasa ruchu i uderzył w barierę ochronną. Chwilę później pojazd stanął w płomieniach. Na miejsce skierowano straż pożarną, pogotowie ratunkowe i patrol policji.

Strażakom udało się ugasić pożar, jednak samochód został doszczętnie zniszczony.

Kierowca wyszedł z wypadku z lekkimi obrażeniami

Według ustaleń służb w aucie znajdowała się tylko jedna osoba. Był nią 51-letni obywatel Polski.

Mężczyzna odniósł lekkie obrażenia i trafił do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Policjanci rozpoczęli jednocześnie standardowe czynności związane z ustalaniem przyczyn wypadku.

Po ugaszeniu auta policjanci odkryli przyczynę

Podczas rozmowy z kierowcą funkcjonariusze wyczuli od niego alkohol. Przeprowadzone badanie alkomatem potwierdziło ich podejrzenia.

Wynik wskazał aż 2,0 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z tym policjanci zarządzili pobranie próbki krwi, które wykonano w tym samym szpitalu, gdzie leczone były obrażenia mężczyzny.

To właśnie ten wynik sprawił, że sprawa z pozoru wyglądająca na zwykły wypadek drogowy nabrała zupełnie innego charakteru.

Straty oszacowano na 20 tys. euro

Wrak spalonego chevroleta został usunięty z jezdni przez pomoc drogową. Według niemieckiej policji wartość strat powstałych w wyniku wypadku i pożaru wynosi około 20 tysięcy euro.

Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez niemieckie służby.

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