Była na ślubie Bezosa, teraz ujawnia prawdę. Wielu będzie zaskoczonych

Jeff Bezos (61 l.) i Lauren Sanchez (55 l.) pod koniec czerwca wzięli ślub w Wenecji. Trzeci najbogatszy człowiek świata wynajął sobie z tej okazji kilka części słynnego miasta, w tym wyspę San Georgio Maggiore. Wszystko to kosztowało Bezosa około 125 milionów złotych, a nocleg i wyżywienie jednego gościa ze wszystkimi atrakcjami według amerykańskich mediów - 180 tysięcy złotych. Ale cóż to jest dla kogoś, kto ma 233 miliardy dolarów? Wśród gości znaleźli się królowa Jordanii, Ivanka Trump z mężem, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Usher, Kim Kardashian czy Oprah Winfrey, ale również mniej znane postaci. Takie jak amerykańska aktorka Sara Foster. Teraz celebrytka w swoim podcaście „The World's First” uchyliła rąbka tajemnicy! Co tak naprawdę działo się na ślubie Bezosa?

"To ciekawe, jak bardzo przesadzono z przedstawianiem tego. W rzeczywistości było bardzo kameralnie"

W audycji Sara rozmawiała ze swoją siostrą Erin. Ta druga skarżyła się, że nie poznała jeszcze żadnych gorących ślubnych plotek. „Czy podpisałeś/aś umowę o zachowaniu poufności?” – zapytała Erin, na co Sara odpowiedziała: „Absolutnie nie. Nie było tego… nikt nie podpisał umowy o zachowaniu poufności. Żadnych umów o zachowaniu poufności”. „Dlaczego nie chcesz podzielić się żadnymi informacjami?” – naciskała Erin, a Sara odrzekła, że ślub wcale nie był tak wystawny, jak to przedstawiano w mediach. „Nic takiego nie było – to ciekawe, jak bardzo przesadzono z przedstawianiem tego, wiesz, protestujący… po prostu to nie jest to, co było. W rzeczywistości było bardzo kameralnie” - mówiła, odnosząc się do protestów, jakie organizowano w Wenecji przed uroczystością.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos. Historia miłości, rozwodu i skandalu. Kim jest Lauren Sanchez?

Lauren Sanchez, prezenterka telewizyjna Fox, producentka filmowa i pilotka oraz Jeff Bezos zaczęli spotykać się w atmosferze skandalu, kiedy założyciel Amazon był jeszcze żonaty z MacKenzie Bezos. Plotki mówią o tym, iż Lauren Sanchez i Bezos poznali się w 2018, a może nawet 2016 roku. W 2018 roku Jeff Bezos i macKenzie Bezos ogłosili separację, a kiedy rozwiedli się w 2019 roku po 26 latach małżeństwa, MacKenzie na krótko została najbogatszą kobietą świata dzięki podziałowi majątku. Nie przeszkodziło to Bezosowi zarobić kolejnych kilkudziesięciu miliardów dolarów i wskoczyć na pierwsze miejsce listy najbogatszych ludzi świata. Dziś według Bloomberga znajduje się na miejscu trzecim z 233 miliardami dolarów. Na pierwszym miejscu tego zestawienia znajduje się obecnie Elon Musk (370 mld dol), na drugim Mark Zuckerberg (250 mld dol). Sanchez także musiała rozwieść się dla swojego wybranka. Wcześniej była żoną Patricka Whitesella od 2005 do 2019 roku. Mają córkę Ellę i syna Evana, Sánchez jest też matką Nikko Gonzaleza, urodzonego w 2001 roku, to syn piłkarza Tony'ego Gonzaleza. Bezos i Mackenzie Scott mają razem czwórkę dzieci.

