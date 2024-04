Była żona Billa Gatesa wychodzi za mąż! On jest 20 razy biedniejszy

Melinda Gates zaręczona z dziennikarzem?! John du Pre jest ponad 20 razy biedniejszy od byłej żony Billa Gatesa

Bill i Melinda Gates, jedna z najbogatszych i najsławniejszych par świata, rozstali się kilka lat temu. Dziś oboje mają już nowych partnerów. Teraz głośno jest o wybranku Melindy Gates! Jak donoszą amerykańskie media, 60-latka spotyka się teraz z byłym reporterem Fox. John du Pre (60 l.), nowy ukochany wartej 13 miliardów dolarów filantropki, ma na koncie marne 500 milionów dolarów, ale widocznie ta nędza nie przeszkadza bajecznie bogatej Melindzie. Do tego stopnia, że według plotek przyjęła oświadczyny reportera co najwyżej po dwóch latach randkowania. Na palcu byłej żony Billa Gatesa, mającego dziś zresztą 148 miliardów dolarów, błyszczy pierścionek z wielkim diamentem. Oby tylko ta miłość przetrwała!

Bill i Melinda Gates. Historia rozstania. Ile mają dzieci?

Bill i Melinda Gates w maju 2021 roku opublikowali na Twitterze identyczne oświadczenia: "Po głębokim namyśle oraz pracy nad naszym związkiem zdecydowaliśmy się zakończyć nasze małżeństwo. Przez ostatnich 27 lat wychowaliśmy troje wspaniałych dzieci i stworzyliśmy fundację, która działa na całym świecie, by zapewnić wszystkim ludziom zdrowe, twórcze życie. Nadal podzielamy wiarę w tę misję i zamierzamy wspólnie ją kontynuować w naszej fundacji, ale już nie wierzymy w to, że możemy rozwijać się jako para w kolejnych etapach naszego życia. Prosimy o uszanowanie prywatności naszej rodziny". To Melinda Gates złożyła wniosek rozwodowy, stwierdzając w nim, że jej małżeństwo zostało "bezpowrotnie zniszczone". Bill i Melinda Gates poznali się w 1987 roku, pobrali się w 1994 roku. Mają troje dzieci, to Jennifer Katharine Gates (28 l.), Rory John Gates (25 l.) i Phoebe Adele Gates (22 l.).

Sonda Czy rzuciłbyś pracę, gdybyś miał miliardy dolarów? Tak i w ogóle bym już nie pracował Nie, dalej robiłbym to co teraz Tak, ale tylko zmieniłbym ją na inną

Bill Gates' billionaire ex wife Melinda flashes a HUGE new diamond ring on engagement finger after private helicopter ride, as she finds happiness#bbtvi pic.twitter.com/4C8LTlJxNV— CJN (@RoyalNicla) April 22, 2024

Czy jesteś gotowy na ślub? Sprawdź, czy znasz te weselne przesądy Pytanie 1 z 15 Panna Młoda powinna mieć na sobie: coś białego, coś niebieskiego, coś pożyczonego, coś nowego, coś starego coś białego, coś złotego, coś pożyczonego, coś nowego, coś starego coś białego, coś niebieskiego, coś pożyczonego, coś od narzeczonego Dalej