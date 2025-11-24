Były prezydent próbował uciec z aresztu! Użył lutownicy

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro próbował uciec z aresztu domowego przez przecięcie bransoletki. Tłumaczy użycie lutownicy ciekawością

Afera w Brazylii! Nie dość, że były prezydent siedzi w areszcie domowym skazany za próbę zamachu stanu, to jeszcze próbował stamtąd uciec przy pomocy lutownicy. Jair Bolsonaro trafił do aresztu domowego trzy miesiące temu. Na nogę nałożono mu bransoletkę elektroniczną. Ale polityk nie miał zamiaru pogodzić się z koniecznością odbycia 27-letniej odsiadki, na którą został skazany. Chwycił lutownicę i próbował uwolnić się z bransoletki, co potem pokazały władze na filmie udostępnionym w mediach społecznościowych. Ostatecznie plan spalił na panewce. 22 listopada Jair Bolsonaro został aresztowany przez policję, która weszła do "miejsca odosobnienia" i zabrała dawnego prezydenta do zwykłego, już nie domowego aresztu. Polityk przyznał, że próbował przeciąć bransoletkę przy pomocy lutownicy, tłumacząc się... ciekawością. Eksperymenty te na pewno mu się nie przysłużą, a brazylijskie media, powołując się na policję i prokuraturę podają, że Bolsonaro mógł mieć plan ucieczki do jakiejś ambasady, na przykład amerykańskiej albo węgierskiej.

Jair Bolsonaro aresztowany. Dlaczego były prezydent Brazylii siedzi w areszcie?

Co dokładnie wydarzyło się w Brazylii, dlaczego jej poprzedni prezydent siedzi za kratkami i może tam posiedzieć praktycznie do końca życia? W 2022 roku w kraju tym odbyły się wybory prezydenckie. Jair Bolsonaro przegrał je o włos w drugiej turze, prezydentem Brazylii został lewicowy kandydat Luiz Inacio Lula da Silva i objął urząd z początkiem 2023 roku. Ale 8 stycznia tysiące zwolenników Bolsonaro wtargnęło do rządowych budynków, przekonując, że wybory sfałszowano, a Bolsonaro, choć potępił te działania, trafił w sierpniu do aresztu domowego. 10 września został przez brazylijski Sąd Najwyższy winnym planowania zamachu stanu, skazano go na 27 lat i 3 miesiące więzienia. Wyroki usłyszało też 7 innych osób, głównie wojskowych oskarżanych o współudział przy próbie puczu. Donald Trump bronił Bolsonaro, nazywając proces "polowaniem na czarownice". Bolsonaro do dziś utrzymuje, że jest niewinny. "Pokojowe manifestacje, w formie zgodnej z prawem, stanowią część demokracji. Jednak wtargnięcia do budynków publicznych, jakie miały miejsce dzisiaj, a także były praktykowane przez lewicę w 2013 r. i 2017 r., wymykają się tej regule" - napisał na Twitterze tuż po ataku na budynki rządowe.

OUÇA momento em que Bolsonaro admite que tentou violar tornozeleira eletrônica com 'ferro quente' https://t.co/jmOcJlfBYa #g1 pic.twitter.com/8uZubWLVCb— g1 (@g1) November 22, 2025

