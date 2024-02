Były prezydent zginął w katastrofie śmigłowca! Trzy osoby ranne

Były prezydent Chile Sebastian Pinera zginął w katastrofie śmigłowca. Poza nim na pokładzie maszyny były trzy osoby, ich życiu nic nie zagraża

Były prezydent Chile Sebastian Pinera zginął we wtorek, 6 lutego w katastrofie śmigłowca - potwierdza agencja Reutera. Do tragedii doszło na południu kraju w mieście Lago Ranco. Na pokładzie maszyny poza byłym prezydentem Chile były jeszcze trzy inne osoby i im w przeciwieństwie do polityka udało się przeżyć katastrofę śmigłowca, a lekarze uznali, że stan rannych jest stabilny. Jaka była przyczyna wypadku? Według amerykańskiej telewizji CNN przyczynić się mogła do niego pogoda, w rejonie katastrofy padał silny deszcz. Kim był Sebastian Pinera? Sprawował urząd prezydenta Chile dwukrotnie, w latach 2010-2014 i 2018-2022.

Fatalny czas dla Chilijczyków. Najpierw wielkie pożary lasów, potem śmierć zasłużonego dla kraju polityka

Jak przypomina Reuters, były prezydent zasłużył się dla kraju. Podczas pierwszej prezydentury Pinery Chile zanotowało duży wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia. Następcą Sebastiana Pinery został Gabriel Boric. Rząd Chile "jest wstrząśnięty tą tragedią i solidarnie wspiera rodzinę byłego prezydenta, jego bliskie osoby, a także wszystkich Chilijczyków" – głosi oświadczenie minister spraw wewnętrznych Caroliny Toha. To kolejna tragedia, która dotyka ostatnio Chile. W kraju szaleją wielkie pożary. Do 123 wzrosła już liczba ofiar śmiertelnych żywiołu, który dotknął zwłaszcza turystyczny region Valparaiso.