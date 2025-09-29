Carla Bruni zrobi to, gdy zamkną Sarkozy'ego! "Każdego dnia"

Nicolas Sarkozy skazany na pięć lat więzienia. Carla Bruni chce odwiedzać go za kratkami każdego dnia

Pięć lat więzienia - taki wyrok zapadł w czwartek 25 września na Nicolasa Sarkozy'ego. Sąd w Paryżu nie dał wiary zapewnieniom byłego prezydenta Francji o jego niewinności i uznał go winnym w sprawie dotyczącej finansowania kampanii prezydenckiej w 2007 roku przez ówczesnego dyktatora Libii Muammara Kaddafiego. Kaddafi miał wyłożyć pieniądze na kampanię, a Sarkozy w zamian za to pomóc pozostającej w izolacji Libii wrócić na scenę międzynarodowej polityki. Sędzia uznała, że 70-letni obecnie Sarkozy „pozwolił swym bliskim współpracownikom na działania na rzecz otrzymania wsparcia finansowego” ze strony Kaddafiego. Co teraz będzie? 13 października były prezydent ma zgłosić się do prokuratury, by dowiedzieć się, kiedy zacznie odsiadkę. Nadal może walczyć o zamianę wyroku na areszt domowy czy noszenie bransoletki elektronicznej - ma już doświadczenie, bo w maju zdjęto mu jedną, noszoną za korupcję i handel wpływami. Jak się okazuje, w walce o uniknięcie więzienia ma mu towarzyszyć Carla Bruni.

"Inteligentna, błyskotliwa i niezwykle lojalna, poruszy niebo i ziemię, żeby jak najszybciej wyciągnąć go z więzienia"

Pierwsza dama Francji zamierza pozostać lojalna wobec męża. Besma Lahouri, dziennikarka i autorka biografii Bruni "Carla: Sekrety jej życia", napisała o tym w "The Times". „Założę się, że podczas gdy czeka na rozstrzygnięcie w sprawie swojego losu, Bruni, znakomita kucharka, będzie odwiedzać męża codziennie. Inteligentna, błyskotliwa i niezwykle lojalna, poruszy niebo i ziemię, żeby jak najszybciej wyciągnąć go z więzienia” - napisała. Pisząc o "czekaniu na rozstrzygnięcie", miała zapewne na myśli kłopoty prawne, które ma sama Carla Bruni. W zeszłym roku żona Sarkozy'ego usłyszała zarzuty w związku z aferami z udziałem swojego męża. Według prokuratury 57-latka brała udział w kryminalnym spisku mającym na celu wybielenie jej męża. Toczy się przeciwko niej postępowanie karne w związku z zarzutami dotyczącymi wpływania na świadków i usiłowania popełnienia oszustwa wobec prowadzących śledztwo. Została zwolniona z aresztu za kaucją.

Sonda Byłeś/-aś kiedyś we Francji? Tak Nie

🎤 Carla Bruni-Sarkozy, la femme de Nicolas Sarkozy, a arraché la bonnette du micro de Mediapart à la sortie du procès de l’ancien président de la République, condamné à cinq ans de prison ferme. C’est Mediapart qui avait révélé et enquêté sur les soupçons de financements libyens… pic.twitter.com/EbV1hTo0Aj— Agence France-Presse (@afpfr) September 25, 2025