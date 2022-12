"Chcę mieć największe piersi w kraju!" Słynna celebrytka już po 16. operacji!

Jedni chcą skończyć renomowane studia, inni dorobić się fortuny, jeszcze inni podróżować albo założyć szczęśliwą rodzinę. Katie Price (44 l.) natomiast marzy, by mieć największe piersi w Wielkiej Brytanii. Celebrytka, modelka "dla dorosłych", była uczestniczka "Celebrity Big Brother" oraz mama pięciorga dzieci, po raz szesnasty poddała się operacji powiększenia biustu. W tym celu wybrała się ponoć do Belgii, gdzie przeszła udany zabieg wszczepienia "ogromnych implantów". Jej konto na Instagramie jest pełne fotek, na których eksponuje swój i tak już wielki biust. Trudno sobie wyobrazić, jakie rozmiary osiągnął po kolejnej interwencji chirurga.

Katie Price chce mieć największy biust. Kiedyś go zmniejszyła

Wśród szesnastu zabiegów, jakim na przestrzeni lat poddała się Price, były także bardzo nieudane. "Daily Mail" przypomina, że w 2015 roku, tuż przez pojawieniem się w programie "Celebrity Big Brother", 44-latka zmniejszyła piersi. To był jednak ogromny błąd - operacja okazała się fuszerką, a efekt był makabryczny. Price została z dziurą w piersi, przez którą było widać stary implant.

Fani Katie Price ostro o poprawianiu urody: "Coś ty ze sobą zrobiła?"

Brytyjska gwiazda słynie z zamiłowania do "poprawiania" urody. Za sobą ma między innymi plastykę nosa, lifting sylwetki, a także botoks. Na Instagramie obserwuje ją 2,6 mln fanów, nie wszystkim jednak podoba się to, co za grubą kasę funduje sobie Price. "Coś ty ze sobą zrobiła?", "O co chodzi z tymi brwiami?", "To już zaszło za daleko, to smutne", "Ktoś powinien jej pomóc", "O rany, gdzie się podziała prawdziwa Katie Price? Już nic z niej nie zostało. Nie przypomina samej siebie" - piszą.

