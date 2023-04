i Autor: AP

Makabryczne odkrycie w lesie

Chcieli się spotkać z Jezusem, teraz nie żyją. 73 osoby zagłodziły się na śmierć [ZDJĘCIA]

Początkowo informowano o 43 ofiarach, teraz ich liczba wzrosła do 73. Tyle ciał śledczy odnaleźli w lesie Shakahola w pobliżu miasta Malindi w Kenii. Zmarli to członkowie sekty. Ich przywódca nakłonił ich do głodówki - dzięki temu mieli "spotkać się z Jezusem". Zamiast tego zginęli w potwornych męczarniach. Szczegóły tej tragedii są porażające.