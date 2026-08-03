Przepowiednie nauczyciela z Kanady sprawdzają się jedna po drugiej. Zapowiada upadek światowego porządku

Chińsko-kanadyjski nauczyciel Xueqin Jiang zyskał ogromną popularność w sieci, gdy jego kolejne prognozy dotyczące globalnej polityki zaczęły się sprawdzać. Mężczyzna, okrzyknięty przez wielu "chińskim Nostradamusem", prowadzi kanał "Predictive History" w serwisie YouTube, na którym analizuje międzynarodowe wydarzenia i próbuje przewidzieć ich dalszy bieg. Jak podaje portal LadBible, jego najnowsze analizy wzbudzają ogromny niepokój, ponieważ zapowiadają drastyczną zmianę układu sił na świecie.

Podczas gdy oryginalny, francuski Nostradamus spisywał przed wiekami niejasne przepowiednie pozostawiające ogromne pole do interpretacji, Jiang opiera się na analizie geopolitycznej. Zdobywanie rozgłosu dzięki trafnym przewidywaniom bywa bardzo zyskowne, a "chiński Nostradamus" ma już na swoim koncie spektakularne sukcesy. Jego seria trafnych prognoz rozpoczęła się od zapowiedzi, że Donald Trump powróci do Białego Domu w 2024 roku, co ostatecznie się wydarzyło.

Stany Zjednoczone wciągnięte w wyniszczający konflikt

Po zrealizowaniu się pierwszego scenariusza, Jiang wskazał kolejny krok w swojej geopolitycznej układance. Zapowiedział, że druga prezydentura Donalda Trumpa przyniesie ogromne prawdopodobieństwo wybuchu wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ta prognoza również się sprawdziła. Amerykańskie wojsko wielokrotnie bombardowało Iran i zdołało wyeliminować najwyższego przywódcę tego kraju.

Choć zabitego lidera zastąpił jego syn, to nie był on widziany od dłuższego czasu i niewykluczone, że sam również już nie żyje. Mimo tak dotkliwych strat, Irańczycy zdołali zablokować strategiczną dla globalnej gospodarki cieśninę Ormuz. Ten ruch uderzył w światowy handel, wywołał gwałtowny wzrost cen paliw i sprawił, że niemal wszystko na świecie zaczęło drożeć.

"Chiński Nostradamus" wieszczy klęskę mocarstwa

Najbardziej niepokojąca część prognozy Jianga dotyczy jednak ostatecznego wyniku tego starcia. Analityk twierdzi, że Amerykanie nie mają żadnych szans na wygranie tej wojny. Jego zdaniem porażka Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie na zawsze odmieni dotychczasowy porządek świata, w którym USA wiodły prym.

Na ten moment Amerykanie nie osiągnęli swoich celów wojennych. Donald Trump ogłosił wprawdzie wstrzymanie dużego ataku i zapowiedział, że porozumienie pokojowe z Iranem jest już bliskie, jednak strona irańska stanowczo zaprzecza tym informacjom. "Chiński Nostradamus" uważa, że jakakolwiek próba okupacji terytorium Iranu przez wojska USA byłaby dla nich prawdziwym koszmarem.

Historyczne ostrzeżenie przed wojną na wyczerpanie

W swoich analizach Jiang doszukuje się analogii w starożytności. Porównuje obecne działania USA do wyprawy sycylijskiej Aten z lat 415–413 p.n.e., kiedy to próba podbicia wyspy leżącej u stóp Półwyspu Apenińskiego zakończyła się dla greckiej potęgi całkowitą katastrofą. Zdaniem nauczyciela, amerykańska interwencja w Iranie zmierza w dokładnie tym samym kierunku.

"Biorąc pod uwagę moją analizę przebiegu wojny, uważam, że Iran ma o wiele więcej przewag nad Stanami Zjednoczonymi" – ocenił Jiang w materiale opublikowanym przez LadBible. Jak wyjaśnił, obecnie trwa tam wojna na wyczerpanie, a Irańczycy przygotowywali się do tego konfliktu przez ostatnie 20 lat. Ponieważ Iran toczy walkę wymierzoną w całą globalną gospodarkę, przedłużające się starcie nie przyniesie korzyści nikomu.

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