i Autor: X (2)

Jest wideo z wypadku

Choinka zabiła człowieka, dwie osoby ranne! 56-metrowa konstrukcja runęła

Koszmarny wypadek podczas montażu ogromnej choinki! Podczas silnego wiatru 56-metrowa konstrukcja runęła prosto na pracowników i wpadła do zatoki. Jedna osoba zginęła, dwie zostały niegroźnie ranne. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie pokazujące moment tragedii. Wszystko wskazuje na to, że to wielkie wichury były jej bezpośrednia przyczyną.