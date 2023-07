Ciało milionera rozczłonkowane i upchnięte w zamrażarce. Szukali go od kilku dni!

Pan młody zginął podczas nocy poślubnej! To niewiarygodne, co się stało

4 lipca zgłoszono zaginięcie niemieckiego milionera. 62-letni Hans Peter Mack, mieszkający w Tajlandii, poszedł na biznesowe spotkanie, z którego już nie wrócił. Jego 24-letnia żona, Piraya Boonmak, z którą miał się spotkać na kolacji, powiedziała, że nie mogła się do niego dodzwonić przez kilka godzin, a ostatecznie późnym wieczorem dostała od niego SMS, że spotkanie wciąż trwa, a on do niej oddzwoni, gdy tylko będzie mógł. Wtedy była już niemal pewna, że z jej mężem dzieje się coś złego, bo jak zeznała, przez kilka lat ich małżeństwa, Mack ani razu nie wysłał do niej wiadomości tekstowej.

Nie żyje Hans Peter Mack. Był zaginiony, znaleźli jego rozczłonkowane ciało

Rodzina mężczyzny postawiła na nogi służby, a za informację na jego temat wyznaczyła nagrodę w wysokości ok. 340 tys. zł. Jego szczątki zostały odkryte kilka dni później w domu, który - zgodnie z informacją lokalnego Pattaya News - był wynajmowany przez niemieckiego przyjaciela biznesmena, a zarazem jego sąsiada. Rozczłonkowane zwłoki 62-latka były zapakowane w okrwawione foliowe torby na śmieci i upchnięte w dużej zamrażarce. Śledczy trafili do domu dzięki nagraniom z monitoringu, na których było widać, że lodówka była wyprowadzana z domu, pakowana do furgonetki, a później została przywieziona z powrotem na miejsce.

Zabójstwo niemieckiego milionera. Ciało w lodówce

Do sprawy zatrzymano parę znajomych Macka, którzy wynajmowali ten dom. Mężczyzna o imieniu Olaf do niczego się nie przyznał, poprosił jednak o adwokata. Policjanci poszukują jeszcze jednej osoby, która mogła mieć coś wspólnego z tą makabryczną zbrodnią. Jest nią 27-letni Pakistańczyk, Zahrouk Kareem Uddin. Jednocześnie śledczy zaznaczają, że to wciąż może nie być koniec typowania podejrzanych, bowiem na razie nie ustalono jeszcze motywu tej przerażającej zbrodni.

German businessman Hans Peter Mack Found dead in a freezer in #Pattaya, hunt for foreign suspects continues. pic.twitter.com/P4ne7uglLU— The Pattaya News Thailand (@The_PattayaNews) July 11, 2023

