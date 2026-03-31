Cios dla dwóch osób w rodzinie królewskiej. To już koniec?

Zofia Dąbrowska
2026-03-31 12:57

To ewidentnie koniec bajkowego życie córek byłego księcia Andrzeja! Księżniczki Beatrice i Eugenie nie wezmą udziału w tradycyjnym nabożeństwie wielkanocnym rodziny królewskiej w Windsorze. Decyzja została uzgodniona z królem Karolem III. Ma to oczywiście związek z zamieszaniem ich ojca w aferę Jeffreya Epsteina i tym, ze księżniczki też bywały u finansisty także po tym, jak wyszedł z więzienia.

Księżniczki Eugenia i Beatrice nie pojawią się na uroczystościach Wielkanocy. Decyzja w cieniu afery Epsteina

Księżniczki Beatrice i Eugenie nie pojawią się w tym roku na wielkanocnym nabożeństwie rodziny królewskiej w Windsorze. Jak podają brytyjskie media, decyzja została zatwierdzona przez króla Karola III. Oficjalnie podkreśla się, że córki byłego księcia Andrzeja pozostają częścią rodziny. Jednak ich nieobecność teraz nie jest przypadkowa. Sprawa ma oczywiście związek z sytuacją ich ojca. Były książę Andrzej jest objęty śledztwem dotyczącym zarzutów związanych z pełnieniem funkcji publicznych. Gdy był przedstawicielem handlowym Wielkiej Brytanii, miał przekazywać Jeffreyowi Epsteinowi poufne dokumenty. Do tego dochodzą oczywiście liczne oskarżenia o udział w seksualnych przestępstwach Epsteina. Sam Andrzej od lat nieudolnie i mało wiarygodnie zaprzecza wszystkim zarzutom.

Księżniczki nadal mieszkają w królewskich pałacach. Będą musiały się wynieść czy zostaną?

W ubiegłym roku dziś były książę, a wtedy jeszcze książę pojawił się mimo wszystko na wielkanocnym nabożeństwie razem z innymi członkami rodziny. Już wtedy wywołało to liczne spory wokół tego, czy wypada, by pokazywał się wśród royalsów. W tym roku nie będzie go wśród uczestników. To kolejny sygnał, że jego pozycja w rodzinie jest słabsza niż kiedyś. Mimo tego uroczystość odbędzie się zgodnie z planem. W kaplicy św. Jerzego w Windsorze mają pojawić się król Karol III, królowa Kamila oraz książę William z rodziną. Tymczasem mimo problemów ojca księżniczki Beatrice i Eugenie nadal mają dostęp do nieruchomości należących do rodziny królewskiej. Jedna mieszka w St James’s Palace, druga korzysta z domu przy Kensington Palace.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JEFFREY EPSTEIN
RODZINA KRÓLEWSKA