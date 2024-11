Cios w serce Donalda Trumpa w dniu wyborów. Ta śmierć mocno go poruszy

Wybory w USA. Sekretarz generalny NATO zabiera głos. To sądzi o Trumpie i Harris

W wyborach na prezydenta USA walkę toczy przedstawicielka Demokratów - Kamala Harris, obecna wiceprezydentka USA, która w wyborczym wyścigu zastąpiła Joe Bidena. Konkurentem Harris jest Donald Trump - reprezentant Republikanów, który sprawował już funkcję prezydenta USA w latach 2017–2021. Śledź z nami wydarzenia zza oceanu w naszej relacji! WIĘCEJ: Wybory w USA. Amerykanie wybierają prezydenta. Doszło do pierwszych incydentów [RELACJA NA ŻYWO]

Po oddaniu głosu na Florydzie Donald Trump wyszedł do mediów. - Słyszałem, że radzimy sobie bardzo dobrze w Georgii. Słyszę, że radzimy sobie dobrze wszędzie. Mogę później żałować tej wypowiedzi, ale słyszę, że jest bardzo dobrze - oznajmił reporterom. - Słyszę, że w wielu stanach mam przewagę, ale przez długi czas nie będziemy mieli ostatecznych danych - dodawał. Jego dobre samopoczucie z całą pewnością mogła zaburzyć informacja o śmierci Bernarda Marcusa. Jego zaangażowanie i wsparcie dla kampanii Trumpa pozostawiły trwały ślad, lecz ogłoszenia wyników wyborów nie doczekał...

"Bernie" Marcus Bernard Marcus był jednym z najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Według agencji Bloomberg jego majątek wynosił około 7,4 miliarda dolarów. Znano go głównie jako współzałożyciela wielkiej sieci hipermarketów budowlanych Home Depot. Wespół ze wspólnikiem w 1978 r. utworzył tę markę. Duet ten przekształcił skromny sklep z narzędziami w prawdziwego giganta, który dziś ma w Ameryce i na świecie 2300 hipermarketów. Ich wartość szacuje się na 400 miliardów dolarów. - Cała rodzina Home Depot jest głęboko zasmucona śmiercią naszego współzałożyciela Berniego Marcusa. Jesteśmy winni mu nieocenioną wdzięczność - napisano w oficjalnym oświadczeniu firmy.

Zmarły pełnił funkcję dyrektora generalnego firmy do 1997 roku, aż do przejścia na emeryturę w 2002 r. był jej prezesem. - Był mistrzem handlu i wizjonerem handlu detalicznego. Ale co ważniejsze, cenił naszych współpracowników, klientów i społeczności ponad wszystko - dodano w oświadczeniu.

Bernard "Bernie" Marcus, the billionaire Home Depot cofounder and a Republican megadonor has died at age 95https://t.co/xZ8e5MRr6r— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 5, 2024

