Pierwsze ekscesy! Mężczyzna z pochodnią w Kapitolu, alarm bombowy przez Rosjan!

Wybory w USA. Sekretarz generalny NATO zabiera głos. To sądzi o Trumpie i Harris

Donald Trump oddał głos i zwrócił się do narodu. "Mogę później żałować tej wypowiedzi"

Jak podała we wpisie na platformie X Policja Kapitolu (USCP), mężczyzna, od którego czuć było woń benzyny, został zatrzymany przy wejściu do centrum dla zwiedzających (Capitol Visitor Center), skąd rozpoczynają się wycieczki po kompleksie Kapitolu. Centrum "zostało zamknięte dla wycieczek na czas prowadzenia śledztwa" - poinformowała policja, zapowiadając podanie dalszych szczegółów, kiedy będzie to możliwe.

Zobacz: Wybory w USA. Amerykanie oddali już ponad 80 milionów głosów [RELACJA NA ŻYWO]

Our officers just arrested a man who was stopped during our screening process at the Capitol Visitor Center (CVC). The man smelled like fuel, had a torch & a flare gun. The CVC is closed for tours for the day, while we investigate. We will provide more information when we can. pic.twitter.com/J5geNud1h2— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) November 5, 2024

Tymczasem odpowiadający za wybory sekretarz stanu w Georgii Brad Raffensperger powiedział we wtorek, że w hrabstwie Fulton pod Atlantą chwilowo zamknięto dwa lokale wyborcze z powodu gróźb bombowych pochodzących z Rosji. Urzędnik stwierdził, że groźby nie były wiarygodne, ale wymagały sprawdzenia. Głosowanie w tych lokalach - w zamieszkiwanym w większości przez Afroamerykanów Union City - może zostać wydłużone.

Sprawdź: Ostatni sondaż przed wyborami wyraźnie wskazał faworyta? Duża przewaga!

Jak podało w oświadczeniu Federalne Biuro Śledcze (FBI), groźby pochodzące z rosyjskich domen e-mailowych odnotowano "w kilku stanach". - Żadne z zagrożeń nie zostało dotychczas uznane za wiarygodne - napisano w komunikacie.

Galeria poniżej: Wybory w USA. Amerykanie oddali już ponad 80 milionów głosów

Sonda Kto wygra tegoroczne wybory prezydenckie w USA? Donald Trump Kamal Harris