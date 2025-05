Co oznacza imię nowego papieża? "Leon XIV" to znak siły i odwagi

Papież Leon XIV udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi

Prevost: „Biskup to pasterz bliski ludowi, a nie menedżer”

Co oznacza imię wybrane przez nowego papieża? Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych przyjął imię Leon XIV

267. papieżem został kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach! Dlaczego postanowił zostać akurat Leonem? Od ponad stulecia nie było żadnej głowy Kościoła, która wybrałaby to imię. Jakie ma znaczenie? Imię Leon może kojarzyć się ze słowem "leo", czyli lew, być symbolem odwagi i siły, potrzebnych w trudnych ciekawych czasach, w jakich bez wątpienia obecnie żyjemy.

Kim byli papieże o imionach Leon? Widać, o co mogło chodzić nowej głowie Kościoła!

Pierwszy papież Leon pojawił się V wieku, jest znany jako „Leon Wielki”. Zasłynął przekonaniem wodza Hunów do pokoju, co uratowało Cesarstwo Rzymskie. Ostatnim papieżem Leonem był Leon XIII, pełnił swoją posługę od 1878 do 1903 roku. W 1891 roku napisał list otwarty, w którym rozważał wpływ rewolucji przemysłowej na ludzi. Te dwa motywy zapewne nie są przypadkowe, bo zarówno wojny, jak i przełomowe technologie są tematami, z jakimi przyjdzie się mierzyć Leonowi XIV.

Habemus Papam! We have a Pope!The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025

