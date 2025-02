Co po śmierci papieża? "Próbują go budzić, potem niszczą sygnet". Chowają go w trzech trumnach

Od 14 lutego papież Franciszek przebywa w szpitalu. Trafił tam z powodu zapalenia oskrzeli, jego stan jednak z każdym dniem się pogarsza. 22 lutego, w sobotę, biuro watykańskie przekazało: "Dziś rano papież Franciszek przeszedł przedłużony kryzys oddechowy na tle astmy oskrzelowej, który wymagał podania dużej ilości tlenu. Dzisiejsze badania krwi wykazały ponadto małopłytkowość, połączoną z anemią, z powodu której konieczne było przeprowadzenie hemotransfuzji". Pod klinikę Gemelli, w której przebywa papież, przyjeżdża coraz więcej wiernych. Czuwają, modlą się, liczą, że stan 88-letniego Franciszka się polepszy. Trudno jednak powiedzieć, czy są na to szanse. Najnowszy komunikat o jego stanie zdrowia mówi: "Stan Ojca Świętego pozostaje krytyczny, ale od sobotniego wieczora nie miał dalszego kryzysu oddechowego".

Co po śmierci papieża? Kamerling próbuje go obudzić

Wiadomo jednak, że należy przygotować się na wszystko. Z pewnością te przygotowania, choć bolesne, trwają w Watykanie. O szczegółach tego, co dzieje się, gdy papież umiera, pisze w poniedziałek "Politico". Wysoki urzędnik watykański, tzw. kamerling ma za zadanie potwierdzić śmierć papieża. Obecnie to stanowisko piastuje urodzony w Irlandii kardynał Kevin Farrell. To on w razie śmierci Franciszka, będzie musiał odwiedzić ciało papieża w jego prywatnej kaplicy i wykrzyczy jego imię, aby go obudzić. "Obecnie jest to w dużej mierze ceremonialne, ponieważ lekarze potwierdzą śmierć papieża za pomocą bardziej standardowych środków medycznych" - zaznacza "Politico". Gdy papież nie odpowiada, zgodnie z tradycją, jego pierścień sygnetowy, który służy jako pieczęć dla oficjalnych dokumentów papieskich, zostaje zniszczony, a apartamenty papieskie zostają zamknięte. Potem zaczyna się trwająca 9 dni żałoba. Ciało papieża zostanie wystawione na widok publiczny, aby wszyscy, którzy zechcą, mogli mu oddać hołd.

Papież Franciszek nie chce spocząć w Watykanie

"Tradycyjnie papieże byli często balsamowani, a niektórym z nich przed pochówkiem usuwano organy wewnętrzne. W kościele niedaleko Fontanny di Trevi w Rzymie znajdują się marmurowe urnowe serca ponad 20 papieży, przechowywane jako święte relikwie. Jednak praktyki te wyszły z mody" - przypomina portal. Pogrzeb papieża zazwyczaj odbywa się między czwartym a szóstym dniem po jego śmierci. Tradycyjnie jest chowany w Grotach Watykańskich pod Bazyliką św. Piotra. Franciszek jednak ponad rok temu w jednym z wywiadów zapowiedział, że chciałby spocząć w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie, w związku z czym stanie się pierwszym papieżem od stulecia, którego pochowano poza Watykanem. "Poprzedni papieże byli chowani w trzech trumnach: jednej wykonanej z cyprysu, jednej z cynku i jednej z wiązu, umieszczonych jedna w drugiej. Franciszek nakazał jednak pochować go w jednej trumnie, wykonanej z drewna i cynku" - pisze "Politico".

Rekordowe konklawe trwało trzy lata

Potem zacznie się proces wyboru nowego papieża. Około trzy tygodnie po pogrzebie Kolegium Kardynałów zbierze się w Kaplicy Sykstyńskiej, aby przeprowadzić konklawe. W dniu głosowania Kaplica Sykstyńska zostaje zamknięta, a kardynałowie zostają zamknięci w środku. Około 120 kardynałów będzie głosować w tajemnicy na wybranego kandydata, wpisując nazwisko na karcie do głosowania i umieszczając ją w kielichu na ołtarzu. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości dwóch trzecich, odbywa się kolejna tura głosowania. Może być ich do czterech dziennie. Serwis przypominam, że konklawe, które wybrało papieża Franciszka w 2013 r., trwało około 24 godzin i obejmowało pięć głosowań. Zdarza się jednak, że konklawe trwa bardzo długo: w XIII wieku jedno z nich trwało około trzech lat. Gdy wybór zostanie dokonany, z komina Kaplicy Sykstyńskiej poleci biały dym.

Autor: