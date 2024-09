Colin Farrell pokazał syna! Henry Tadeusz zaraz go przerośnie!

Colin Farrell zabrał na czerwony dywan 14-letniego syna. Henry Tadeusz niebawem przerośnie sławnego tatę

Na pierwszy rzut oka trudno go poznać! Na widok tych nowych zdjęć z Nowego Jorku można przetrzeć oczy ze zdumienia! Jak widać na czerwonym dywanie, Henry Tadeusz (14 l.), syn Alicji Bachledy-Curuś (41 l.) i Colina Farrella (48 l.) niesamowicie wyrósł. Przyszedł razem ze sławnym tatą na premierę serialu "The Penguin". Był równie elegancki, jak Colin Farrell i... prawie tak samo wysoki. Nie ma wątpliwości, że niebawem syn przerośnie ojca. Colin Farrell ma 178 centymetrów wzrostu, Henry Tadeusz na pewno przekroczy 180 centymetrów. 48-letni gwiazdor przyszedł na premierę w czarnym garniturze w prążki, białej koszuli i w czarnym krawacie oraz z paroma pierścieniami. Henry Tadeusz ubrał się zupełnie po dorosłemu. Klasyczna czarno-biała stylizacja z krawatem i marynarką sprawiała, że pasował do eleganckiego ojca.

Henry Tadeusz to owoc miłości, która wybuchła między Colinem Farrellem a Alicją Bachledą-Curuś na planie filmu "Ondine"

Colin Farrell w serialu "The Penguin" gra rolę Oza Cobba, tak samo jak w filmie "Batman" z 2022 roku z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Akcja serialu rozgrywa się tuż po wydarzeniach pokazanych w tym filmie. Odcinki będą pokazywane przez telewizję HBO. Henry Tadeusz to owoc miłości, która wybuchła między Colinem Farrellem a Alicją Bachledą-Curuś na planie filmu "Ondine" z 2009 roku. Aktor ma również 21-letniego obecnie syna Jamesa z modelką Kim Bordenave. Cierpi on na rzadkie zaburzenie genetyczne, zespół Angelmana, Farrell również troskliwie się nim opiekuje. W 2010 roku polska aktorka i irlandzki aktor rozstali się. Obecnie Alicja Bachleda-Curuś mieszka w USA i to tam wychowuje Henry'ego Tadeusza.

