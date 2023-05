Córka Johnny'ego Deppa ocieka seksem! Jej nowy serial porównany do porno

Lily-Rose Depp nago w gorących scenach! Nowy serial córki Johnny'ego Deppa porównany przez krytyka do porno

"The Idol, 50 twarz Tesfaye'a: Odyseja prosto ze strony głównej Pornhuba, w której występują sutki Lily-Rose Depp i tłusty szczurzy ogon The Weeknd. Kocham to, że ta produkcja ma pomóc w przemianie marki HBO Max, na pewno będzie ładnie pasować do 'Poszukiwaczy domów'". Taką złośliwą recenzję najnowszego serialu z Lily-Rose Depp w roli głównej zamieścił na Twitterze krytyk Kyle Buchanan. Pojawiają się też inne, których autorzy zwracają uwagę na wiele śmiałych scen w nowym tasiemcu HBO. Rzeczywiście jest jak w filmie porno? W zwiastunie faktycznie nie brakuje gorących scen z udziałem córki Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis. O czym opowiada serial? Lily-Rose wciela się tam w piosenkarkę Jocelyn, która po przerwie spowodowanej załamaniem nerwowym wraca na scenę. Towarzyszy jej w tym grany przez Abla Makkonena Tesfaye'a znanego jako The Weekend, właściciel klubu i guru tak zwanego samorozwoju...

Lily-Rose Depp. Kariera córki Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis

Lily-Rose Depp zdobywa coraz większą sławę i dobrze wie, jak ją podsycić rozbieranymi scenami i sesjami. Francusko-amerykańska modelka i aktorka to córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis. 24-letnia dziś gwiazdka już jako 16-latka zaczynała w branży modowej, stawiając pierwsze kroki przed obiektywem. Teraz ma już 24 lata i coraz bardziej zwraca na siebie uwagę fanów. Córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis niedawno wzięła udział w bardzo śmiałej sesji zdjęciowej, wyraźnie nawiązującej do dawnych sesji Kate Moss, rzeczywiście podobnej do bardzo szczupłej 24-latki. Na niektórych zdjęciach całkowicie odsłoniła nagi biust, w nowym serialu odsłania go raz po raz. Teraz zapewne będzie o niej z tego powodu głośniej niż z powodu sądowych perypetii jej ojca Johnny'ego Deppa, który zapewne nie może odżałować, że rzucił Vanessę Paradis dla Amber Heard.

Sonda Czy Lily Rose Depp ładnie wygląda na tych zdjęciach? Tak Nie

Lily-Rose Depp criticized for showing too much ‘breast’ and ‘ass’ in ‘The Idol’ https://t.co/gbNUJkz0v6 pic.twitter.com/aGeFRSqqGG— Page Six (@PageSix) May 23, 2023

