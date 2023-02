Szok! Córka Johnny'ego Deppa pokazała nagi biust! Lily Rose nie kryła wdzięków

Córka Johnny'ego Deppa pokazała nagi biust! Lily Rose Depp w nowej sesji zdjęciowej

Lily Rose Depp (24 l.) zdobywa coraz większą sławę i dobrze wie, jak ją podsycić. Francusko-amerykańska modelka i aktorka to córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis. 24-letnia dziś gwiazdka już jako 16-latka zaczynała w branży modowej, stawiając pierwsze kroki przed obiektywem. Teraz ma już 24 lata i coraz śmielej zwraca na siebie uwagę fanów. Córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis wzięła udział w bardzo śmiałej sesji zdjęciowej, wyraźnie nawiązującej do dawnych sesji Kate Moss, rzeczywiście podobnej do bardzo szczupłej 24-latki. Lily Rose Depp nie kryła wdzięków. Na niektórych zdjęciach całkowicie odsłoniła nagi biust. Teraz zapewne będzie o niej z tego powodu głośniej niż z powodu sądowych perypetii jej ojca Johnny'ego Deppa, który zapewne nie może odżałować, że rzucił Vanessę Paradis dla Amber Heard.

Gwiazdor rzucił matkę Lily Rose Depp dla Amber Heard. Historia miłości, rozwód i procesy

Amber Heard i Johnny Depp poznali się na planie filmowym, jak wiele innych aktorskich par. Było to w 2011 roku, kiedy kręcili wspólnie film "Dziennik zakrapiany rumem". Wkrótce Depp ogłosił rozstanie ze swoją wieloletnią partnerką, aktorką i piosenkarką Vanessą Paradis i początek związku z Amber. Aktorska para szybko zaręczyła się, a ślub wzięli 3 lutego 2015 roku. Zaledwie rok później świat obiegły zdjęcia Amber Heard z podbitym okiem. Aktorka wniosła o rozwód i oskarżyła męża o znęcanie się nad nią. Depp wszystkiemu zaprzeczał. Rozwód sfinalizowano w 2017 roku, w 2018 Amber w felietonie pisała o przemocy ze strony byłego partnera, nie wymieniając jednak Deppa wprost. Kariera aktora legła w gruzach.

Proces Amber Heard i Johnny'ego Deppa. Co się teraz dzieje?

Gwoździem do trumny okazał się proces, jaki w obronie swojego dobrego imienia wytoczył aktor byłej żonie i prasie, która nazwała go "katem żony". Proces ten jednak przegrał, ponieważ sędzia uznał, iż są dowody na to, że faktycznie uderzył Amber Heard i to kilkanaście razy. Potem Depp wytoczył Amber nowy proces. Gwiazdor domagał się od aktorki 50 milionów odszkodowania za zniesławienie i zniszczenie jego kariery, ona z kolei żąda 100 milionów za nazwanie jej kłamczuchą. Sędzia ostatecznie przyznał rację Deppowi, choć przyznał mu "tylko" 10 milionów dolarów odszkodowanie, które teraz musi zapłacić Amber. Jednak aktorka ani myśli sięgać do portfela. Po paru miesiącach od wyroku miała już przygotowaną apelację. Na 68 stronach prawnicy Heard dowodzą, że proces powinien zacząć się od nowa, ponieważ z tego zakończonego wiosną wykluczono notatki z terapii aktorki, a poza tym... rozprawy odbywały się w niewłaściwym stanie.

