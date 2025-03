Córka Trumpa ćwiczy ju jitsu! Jej trener rozkochuje w sobie gwiazdy

Jak do tego doszło?

Od tej strony nie znaliśmy Ivanki Trump! Córka prezydenta Stanów Zjednoczonych objawiła się światu jako... mistrzyni ju jitsu. A przynajmniej ktoś, komu ta sztuka walki już zdecydowanie nie jest obca i kto zdobył niebieski pas. W filmie udostępnionym w internecie przez trenerów 44-latki ze szkoły sztuk walki widzimy, jak Ivanka radzi sobie na macie. Ale to nie ten fakt wywołał największe poruszenie. Wśród trenerów prezydenckiej córki jest Joaquim Valente (35 l.), brat pozostałych dwóch. Ten sam, który związany jest teraz z Gisele Bundchen (44 l.). Parę lat temu modelka zaczęła z nim ćwiczyć i sprawy zaszły tak daleko, że wkrótce rozwiodła się i zaszła w ciążę, by na początku tego roku urodzić trenerowi dziecko. Tymczasem piękna Ivanka ma od 2009 roku męża Jareda Kushnera i trójkę dzieci: córkę Arabellę Rose (ur. 2011) oraz dwóch synów, Josepha Fredericka (ur. 2013) i Theodora Jamesa (ur. 2016). Córka Trumpa powinna uważać na urok osobisty Joaquima i jego braci! Gisele Bündchen. Jak to się stało, że rozwiodła się i związała ze swoim trenerem?

Gisele Bündchen przez 15 lat była najlepiej opłacaną modelką na świecie. Zarabiała około 30 milionów dolarów rocznie, została zdetronizowana dopiero w 2017 roku przez Kendall Jenner. Na modellingową emeryturę odeszła w wieku 34 lat. Ślub z Tomem Bradym Gisele wzięła w 2009 roku. W tym samym roku w grudniu modelka urodziła swoje pierwsze dziecko, 15-letniego dziś Benjamina, a w 2012 roku 12-letnią dziś Vivian Lake. Jesienią 2022 roku zaczęto plotkować o kryzysie w ich związku, potem para potwierdziła, że się rozwodzi. Szybko okazało się, że eks modelka ma nowego ukochanego i że jest nim jej trener ju-jitsu Joaquim Valente (35 l.). Poznali się jeszcze w 2021 roku podczas sesji zdjęciowej - inna wersja głosiła, że podczas zapisywania na zajęcia syna Gisele. Potem widziano ich coraz częściej razem w prywatnych okolicznościach, aż w końcu przestali ukrywać łączące ich uczucie. W czerwcu 2024 roku plotki głosiły, że para się rozstała. Powodem miała być niechęć trenera do życia w błysku fleszy i powtarzające się oskarżenia o rozbicie małżeństwa modelki, którym oboje zaprzeczali. Potem świat obiegła wiadomość o tym, że Gisele Bundchen jest w trzeciej ciąży. Urodziła chłopca na początku 2025 roku.

