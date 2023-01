Członek legendarnego zespołu nie żyje. "Teraz gra na bębnach z aniołami"

W wieku 67 lat odszedł muzyk Fred White. Ciało perkusisty znaleziono o poranku w Nowy Rok. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana.

Przez kilkanaście lat White występował w grupie Earth, Wind & Fire, która znana była m.in. z takich hitów jak "September" czy "Shining Star". Smutną informację przekazał w mediach społecznościowych brat artysty, basista Verdine White. - Nasza rodzina jest zasmucona utratą niesamowitego i utalentowanego członka rodziny – przekazał. - Był bratem numer cztery w rodzinnym składzie. Ale poza tym w domu był wspaniałym bratem – zabawnym i psotnym! Zawsze mogliśmy na niego liczyć, w każdej sytuacji. Będzie żył w naszych sercach na zawsze. Spoczywaj w mocy, kochany Freddie! Dziękujemy wszystkim za miłość, modlitwy i wsparcie w tym czasie. Szybuj wysoko, kochany braciszku, kochamy cię aż do blasku gwiazd i z powrotem! - dodawał.

Urodzony 13 stycznia 1955 roku w Chicago Fred White zaczął grać na perkusji w wieku 9 lat. W roku 1974 dołączył do Earth, Wind & Fire, amerykańskiej grupy soulowej powstałej w 1969 roku. Choć początkowo grupa wykonywała głównie rock, to z czasem zaczęła wykonywać ballady i szybkie taneczne utwory, w których łączyła rhythm and blues, soul, jazz rock, funky i disco. Na przestrzeni lat zespół wydał 8 albumów, a ich piosenki trafiały na największe listy przebojów.

Earth, Wind & Fire drummer Fred White dies at 67 🙏🕊️ pic.twitter.com/RCLMP24Qlb— Daily Loud (@DailyLoud) January 2, 2023