Czołgi Białorusi na granicy NATO. "Każda prowokacja zatrzymana militarnie"

Zofia Dąbrowska | PAP 7:15

Prowokacyjne ruchy Alaksandra Łukaszenki. Białoruski dyktator zgromadził czołgi przy granicy jednego z państw NATO, a konkretnie z Litwą. Wypowiedział przy tym złowrogie, agresywne słowa do żołnierzy z białoruskiego batalionu. Stwierdził, że jeśli dojdzie do jakiejś "prowokacji", należy "reagować militarnie" i "strzelać, by zabić".