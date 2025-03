Czwarty tydzień pobytu papieża Franciszka w szpitalu. Najnowsze informacje o stanie zdrowia

Eksperci mówią jasno: to leczenie wymaga dużo czasu. Jednak najnowszy komunikat może napawać wiernych nadzieją. W sobotę (8 marca) rano Watykan przekazał, że noc minęła spokojnie, a papież odpoczywa. Stan Franciszka jest określany jako stabilny, ale złożony. Lekarze unikają więc na razie podawania rokowań, co do dalszych postępów w leczeniu.

Jak informuje korespondentka Polskiej Agencji Prasowej Sylwia Wysocka, oprócz oficjalnych komunikatów ze Stolicy Apostolskiej, pojawiają się również te zza kulis. Wiarygodne źródła przekazują informacje dwa razy dziennie: około południa i wieczorem. Udzielają dodatkowych, bardziej szczegółowych informacji dotyczących form terapii stosowanych w Poliklinice Gemelli.

To niespotykana dotychczas sytuacja, ponieważ w oficjalnych biuletynach medycznych znajdują się zaskakująco precyzyjne dane. Były one wręcz szokująco szczegółowe w dniach, gdy dochodziło do kryzysów oddechowych. – Biuletyny, które opracowujemy są syntezą informacji ekipy medycznej, a my je publikujemy w porozumieniu z papieżem – powiedzieli lekarze podczas jedynego dotąd briefingu w Poliklinice Gemelli. – Papież chce, aby mówiono prawdę – podkreślił profesor Sergio Alfieri w piątek, 21 lutego.

Nie jest jasne, kiedy odbędzie się następna konferencja prasowa z udziałem lekarzy.

Nowe informacje o zdrowiu papieża Franciszka. "Stan krytyczny"