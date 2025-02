Czy papież Franciszek abdykuje? Tajemniczy list i spekulacje o rezygnacji

Franciszek o swojej rezygnacji: "Już podpisałem list"

Informację o podpisaniu takiego dokumentu ujawnił sam papież w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "ABC" w 2022 roku. W rozmowie sprzed trzech lat papież powiedział: "Ja już podpisałem moją rezygnację. To było wtedy, kiedy kardynał Tarcisio Bertone był sekretarzem stanu. Podpisałem rezygnację i powiedziałem mu: +W przypadku niemożności z powodów medycznych, to moja rezygnacja. Masz ją+. Nie wiem, komu ją dał Bertone, ale ja znam datę".

Czy list z rezygnacją trafił do Watykanu?

Papież przypomniał, że podobne dokumenty podpisali także Paweł VI i Pius XII. Wiadomo również, że Jan Paweł II miał przygotowany list na wypadek swojej niezdolności do sprawowania funkcji.

Podczas wywiadu dla "ABC" Franciszek ujawnił: "Mówię to po raz pierwszy. Teraz może ktoś pójdzie do Bertone i powie: +Daj mi ten list+. On na pewno wręczył go nowemu sekretarzowi stanu, kardynałowi Pietro Parolinowi".

Czy Franciszek pójdzie śladem Benedykta XVI?

Rezygnacja z urzędu papieskiego to zjawisko niezwykle rzadkie. Ostatni raz miało to miejsce w lutym 2013 roku, kiedy abdykował Benedykt XVI. Była to pierwsza taka sytuacja od ponad 600 lat. Decyzja Benedykta XVI była podyktowana jego stanem zdrowia, który, jak sam podkreślał, nie pozwalał mu na pełnienie posługi. Jego ustąpienie otworzyło debatę na temat przyszłości papiestwa i ewentualnej możliwości rezygnacji kolejnych papieży w przypadku utraty zdolności do sprawowania funkcji.

Franciszek umysłowo sprawny, ale co z fizycznością?

W przeciwieństwie do Benedykta XVI, papież Franciszek wielokrotnie zapewniał, że jego umysł pozostaje w pełni sprawny. Niemniej jednak, jego stan fizyczny budzi pewne obawy. Papież, który ma już 88 lat, od kilkunastu dni przebywa w klinice Gemelli. Ma obustronne zapalenie płuc. 22 lutego Watykan poinformował, że stan Franciszka jest krytyczny!

Co więcej, papież od kilku lat zmaga się z problemami zdrowotnymi, w tym bólem kolana, który często zmusza go do korzystania z wózka inwalidzkiego. Sam duchowny przyznał, że problemy zdrowotne są dla niego wyzwaniem, ale jednocześnie podkreślił, że nie zamierza rezygnować, dopóki jego stan pozwala mu na pełnienie posługi. Wielochorobowość papieża utrudnia mu sprawowanie pontyfikaty, ale umysłowo Franciszek jest wciąż całkowicie sprawny.

Co oznacza ten list dla przyszłości pontyfikatu?

Informacja o podpisanym liście natychmiast wywołała spekulacje na temat ewentualnej abdykacji Franciszka. Watykan nie potwierdził oficjalnie, gdzie obecnie znajduje się dokument, ani czy kiedykolwiek zostanie wykorzystany. Warto jednak zauważyć, że sam papież podkreśla, że chodzi wyłącznie o sytuację, w której nie byłby w stanie pełnić swojej posługi.

Czy zatem papież Franciszek może zrezygnować z urzędu? Historia pokazuje, że rezygnacja papieża, choć niezwykle rzadka, jest możliwa. Czy Franciszek zdecyduje się na podobny krok? Na razie pozostaje to wyłącznie w sferze domysłów.

