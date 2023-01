Czy Putin zaatakuje Finlandię?! Władze ujawniają prawdopodobieństwo nowej wojny

Zdradziła jak to robi

24 lutego 2022 roku świat zrozumiał, że Władimir Putin jest nieprzewidywalny i nie działa w racjonalny sposób. Wojna na Ukrainie okazała się w dużej mierze porażką rosyjskich sił zbrojnych, jednak inne sąsiadujące z Rosją kraje nadal obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Wśród nich jest Finlandia, która wraz ze Szwecją stara się obecnie o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Póki co jednak oba te kraje częścią NATO nie są, a to teoretycznie zwiększa ryzyko rosyjskiej agresji. Teraz szef wywiadu wojskowego fińskich sił zbrojnych Juha Vauhkonen udzielił wywiadu, w którym oszacował prawdopodobieństwo rosyjskiego ataku na Finlandię.

Rosja zaatakuje Finlandię? "To wysoce nieprawdopodobne"

Atak wojskowy Rosji na Finlandię jest "wysoce nieprawdopodobny" - uważa na szczęście szef wywiadu wojskowego fińskich sił zbrojnych. Jak argumentuje Juha Vauhkonen, Rosjanie wycofali z okolic Finlandii znaczącą część żołnierzy i sprzętu wojskowego. Obecnie w okolicy Finlandii jest zaledwie jedna czwarta rosyjskich wojsk, które znajdowały się tam przed wybuchem wojny na Ukrainie. Mimo wszystko kontradmirał podkreślił, że zagrożenie nie mija całkowicie, zwiększa się też aktywność obcych wywiadów w kraju, w tym szpiegowanie sieci informatycznych i obserwacje prowadzone przy pomocy dronów.

Szwecja i Finlandia wejdą do NATO? Nowe naciski na Turcję

Szwecja i Finlandia niedawno przynajmniej teoretycznie dostały zielone światło do oficjalnego ubiegania się o członkostwo w NATO. Turcja długo blokowała te kandydatury, jak zwykle starając się utrzymać dobre relacje z Rosją. W czerwcu zeszłego roku zgodziła się na członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO za cenę "rozszerzenia pełnego poparcia przeciwko zagrożeniom dla bezpieczeństwa". Chodziło o wsparcie Turcji w walce z kurdyjską organizacją PKK. "Rządy Turcji, Finlandii i Szwecji zgodziły się wzmocnić współpracę w dziedzinie zwalczania terroryzmu" - ogłosił wtedy Jens Stoltenberg. Obecnie rządy Szwecji i Finlandii naciskają na Turcję, by zaczęła ratyfikację wniosków o członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO, ponieważ oba kraje wypełniły zobowiązania związane z warunkami Turcji.

