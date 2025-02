"Decydujący moment dla Europy". To stanie się 6 marca

Co po śmierci papieża? "Próbują go budzić, potem niszczą sygnet". Chowają go w trzech trumnach

"Postanowiłem zwołać specjalne posiedzenie Rady Europejskiej 6 marca. To decydujący moment dla bezpieczeństwa Ukrainy i Europy" - ogłosił szef Rady Europejskiej na platformie X. "Podczas konsultacji z europejskimi liderami usłyszałem o wspólnym zobowiązaniu do stawienia czoła tym wyzwaniom na szczeblu UE: wzmocnienia europejskiej obronności i zdecydowanego przyczynienia się do pokoju na naszym kontynencie oraz długoterminowego bezpieczeństwa Ukrainy" - dodał Antonio Costa. Tydzień temu, w poprzedni poniedziałek miał miejsce nieformalny szczyt w Paryżu, w którym wzięła udział część europejskich państw, w tym Polska, ale zabrakło Węgier. Przywódcy rozmawiali na temat sytuacji po szczycie Rosja-USA w Rijadzie, na który nie zaproszono przedstawicieli Ukrainy ani innych europejskich państw, za to ogłoszono wznowienie relacji amerykańsko-rosyjskich. Rosja stwierdziła, że absolutnie nie zgadza się na członkostwo Ukrainy w NATO ani na obecność europejskich sił pokojowych na Ukrainie w żadnej formie. Trwają dyskusje nad możliwymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Kijowa.

Tymczasem dziś, w trzecią rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie do Kijowa przybyli właśnie szef Rady Europejskiej Antonio Costa, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "W trzecią rocznicę brutalnej inwazji Rosji Europa jest w Kijowie. Jesteśmy dziś w Kijowie, ponieważ Ukraina jest Europą. W tej walce o przetrwanie stawką jest nie tylko los Ukrainy. To przeznaczenie Europy" – napisała von der Leyen na platformie X. Na dzisiejszy dzień zaplanowane zostało spotkanie unijnych urzędników z Wołodymyrem Zełenskim. "Sądzę, że jutro zaproponuję, byśmy w najbliższych dniach, może za tydzień lub dwa, spotkali się w jednej ze stolic Europy i tam już będziemy rozumieli, jaki format gwarancji bezpieczeństwa może otrzymać Ukraina" – powiedział prezydent Ukrainy.

