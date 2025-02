Demi Moore i Vera Wang szokują wyglądem! "Podpisały pakt z diabłem"

Demi Moore ma 63 lata, a Vera Wang 76. Panie zaszokowały fanów młodym wyglądem na czerwonym dywanie

Kreacje gwiazd podczas różnych gali rozdania nagród zawsze zwracają na siebie co najmniej tyle samo uwagi, co same nagrody. Tak było również podczas tegorocznego rozdania nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej. Na gali BAFTA triumfy święciła Demi Moore. Nie dość, że aktorka zdobyła nagrodę jako najlepsza aktorka za film "Substancja", to jeszcze olśniewała młodym wyglądem. Niespełna 63-letnia Demi Moore wyglądała na dwukrotnie młodszą. Fani zauważyli jej podobieństwo do... Very Wang (76 l.). Chińska projektantka mody też znana jest z nieustannie dobrej formy i świetnej sylwetki. Podczas pokazu Harlem Ice w Nowym Jorku również postawiła na długie, rozpuszczone włosy. "Demi i Vera obie prezentują się młodo, to ta sztuczka z długimi włosami" — napisał jeden z fanów na X. Inni piszą żartobliwie, że obie gwiazdy chyba podpisały pakt z diabłem! Jak one to robią? Sławna projektantka Vera Wang zdradziła swój sekret kilka lat temu magazynowi "People". Jak stwierdziła, na jej walkę z upływem czasu składają się zaledwie trzy składniki: okazjonalne (!) ćwiczenia na siłowni, odpowiednia ilość snu oraz... koktajle z wódki pite "od czasu do czasu". Trzeba przyznać - to wszystko działa! Złośliwcy twierdzą, że zdjęcia 73-latki wykonane bez pomocy Instagrama wyglądają nieco inaczej, ale i tak nie sposób projektantce odmówić świetnej formy.

Demi Moore. Kariera, córki, mężowie i kochankowie

Demi Moore zaczynała karierę aktorską jako nastolatka. W latach osiemdziesiątych grała w serialu ABC "Szpital miejski" ("General Hospital"). Przełom w karierze Demi Moore nastąpił w 1990 roku, kiedy u boku Patricka Swayze Molly Jensen w sławnym w melodramacie "Uwierz w ducha". Najsłynniejsza rola Demi to postać Diany Murphy z filmu "Niemoralna propozycja" (1993) z Robertem Redfordem, do dziś pamiętamy też występ Demi w filmie Striptiz (1996). Za dwie ostatnie role Demi Moore doczekała się jednak... Złotej Maliny. Życie prywatne aktorki było niezwykle burzliwe. Miała trzech mężów, w tym Bruce'a Willisa (1987-2000), z którym ma cztery dorosłe dziś córki, oraz młodszego o 16 lat aktora Ashtona Kutchera. Z tym drugim rozwiodła się w 2016 roku. Spotykała się też m.in. z Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem, wokalistą Red Hot Chili Peppers Anthonym Kiedisem i Colinem Farrellem.

Autor:

Sonda Co sądzisz o operacjach plastycznych? Czemu nie? Wszystko jest dla ludzi. Nigdy w życiu!

Fans think Demi Moore, 62, and Vera Wang, 75, are starting to look alike as they both adopt a very youthful image https://t.co/tCL6g7ayfz— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 24, 2025

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! Jaki to stary serial? Podajemy imiona bohaterów! Pytanie 1 z 10 Krystle, Fallon, Blake "Moda na sukces" "Dynastia" "W kamiennym kręgu" Następne pytanie