Demi Moore zachwyca na czerwonym dywanie. 63-latka w świetnej formie

Demi Moore na premierze Landman 2 zachwyciła świetną formą. Trudno uwierzyć, że ma 63 lata

Na czerwonym dywanie Demi Moore (63 l.) skradła cały show! Amerykańska aktorka pojawiła się w niedzielę w Londynie premierze drugiego sezonu "Landman: Negocjator" niezmiennie piękna i młoda. Na imprezę wybrała kreację ERDEM, dobierając do niej cieliste sandały i diamentowe kolczyki. Fryzura była nieco niedbała i naturalna. Amerykańscy i brytyjscy dziennikarze porównują aktualne zdjęcia Demi z tymi starszymi i zauważają, że gwiazda wyraźnie odmłodniała. Tylko wypoczęła, a może jednak odwiedziła jakiegoś chirurga plastycznego? Zobacz zdjęcia z premiery serialu i oceń sam!

ZOBACZ TEŻ: Demi Moore zrobiła coś niesamowitego. Niektórzy adoptują psy lub koty. Ona postawiła na coś innego! "Uratowałam je"

Demi Moore. Kariera, córki, mężowie i kochankowie

Demi Moore zaczynała karierę aktorską jako nastolatka. W latach osiemdziesiątych grała w serialu ABC "Szpital miejski" ("General Hospital"). Przełom w karierze Demi Moore nastąpił w 1990 roku, kiedy u boku Patricka Swayze Molly Jensen w sławnym w melodramacie "Uwierz w ducha". Najsłynniejsza rola Demi to postać Diany Murphy z filmu "Niemoralna propozycja" (1993) z Robertem Redfordem, do dziś pamiętamy też występ Demi w filmie Striptiz (1996). Za dwie ostatnie role Demi Moore doczekała się jednak... Złotej Maliny. Życie prywatne aktorki było niezwykle burzliwe. Miała trzech mężów, w tym Bruce'a Willisa (1987-2000), z którym ma cztery dorosłe dziś córki, oraz młodszego o 16 lat aktora Ashtona Kutchera. Z tym drugim rozwiodła się w 2016 roku. Spotykała się też m.in. z Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem, wokalistą Red Hot Chili Peppers Anthonym Kiedisem i Colinem Farrellem.

Sonda Czy podoba ci się Demi Moore? Tak Nie

demi moore at the landman uk premiere pic.twitter.com/lcURqpis36— 𝓕avs (@favspopculture) November 16, 2025

Gdzie urodzili się polscy celebryci? Pytanie 1 z 10 Gdzie urodziła się Julka Wieniawa? Warszawa Szczecin Lublin Następne pytanie