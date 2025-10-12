DiCaprio spotyka się z 27-latką, bo mama mu kazała! Zagadka rozwiązana

Sekretem trwałości związku Leonardo DiCaprio i 27-letniej Vittorii Ceretti jest wola jego mamy

Największy playboy Hollywood- taką opinię miał przez lata Leonardo DiCaprio (51 l.). Jeszcze na początku 2023 roku sławny aktor zmieniał modelki u swojego boku jak rękawiczki, a gdy któraś z nich kończyła 25 lat, szła w odstawkę. Ale w pewnym momencie coś się zmieniło... Zaczęło się jeszcze w maju 2023 roku, kiedy Leo i 25-letnia Vittoria Ceretti poznali się na Ibizie. Już w czerwcu włoska modelka ogłosiła separację z mężem, DJ-em Matteo Millerim, a w sierpniu sfotografowano ją z DiCaprio na randce, zaś ich czułe gesty nie pozostawiały już wątpliwości co do tego, że połączył ich ognisty romans. Potem Leo był widywany na jachcie z innymi pięknościami, niekiedy dwiema naraz, ale wygląda na to, że Ceretti przymknęła na to oko. "Leo ma bzika na punkcie Vittorii i uważa wszystko, co jest z nią związane za intrygujące. Podoba mu się kierunek, w jakim to wszystko zmierza. Ona jest bardzo inteligentna i ma wszystkie cechy, których on szuka u partnerki" - zdradzało Daily Mail tajemnicze źródło. Od tamtej pory minęły już dosłownie lata. Vittoria przekroczyła barierę 25 roku życia, teraz ma już 27 lat, ale DiCaprio nadal się z nią spotyka.

"Od razu nawiązała silną więź z jego matką, a do tego jest bardzo wymagająca"

Jak to możliwe, że Leonardo DiCaprio (51 l.) już ponad dwa lata spotyka się z jedną i tą samą modelką, w dodatku 27-letnią?! To pytanie nie od dziś spędza sen z powiek milionom fanów. Co takiego ma w sobie Vittoria Ceretti, że usidliła znanego niegdyś z ciągłych podbojów gwiazdora na dłużej i przekonała go, iż 27 lat to jeszcze nie emerytura? Teraz wszystko jest już jasne! Wielu będzie w szoku, gdy przeczyta rozwiązanie tej zagadki. Ujawnił je "The Sun". Tajemniczy informator zdradza: „Vittoria jest zupełnie inna niż inne dziewczyny, z którymi był. Trudniej było jej zaimponować, jest typową Włoszką i ma wysokie oczekiwania. Od razu nawiązała silną więź z jego matką, a do tego jest bardzo wymagająca – to ona ma pełen kalendarz i życie w ciągłej podróży, a nie tylko za nim podąża”. Podobno to matka Leonardo DiCarpio stoi za trwałością tego związku, bo przetłumaczyła synowi, by nie wypuszczał z rąk takiego skarbu, jak piękna i interesująca Vittoria!

Leonardo DiCaprio. Lista partnerek. Z kim się spotykał?

W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował też z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Potem padł rekord, jakiego nie pobiła nawet Camila Morrone. Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal to wierzchołek góry lodowej... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do sierpnia 2022 roku. Potem aktor łączony był także m.in. z modelką Gigi Hadid (27 l.).

