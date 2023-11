Szok! DiCaprio trzeci miesiąc z tą samą dziewczyną. Kim jest Vittoria Ceretti?

Leonardo DiCaprio trzeci miesiąc spotyka się z tą samą modelką. Vittoria Ceretti zawróciła w głowie playboyowi

Największy playboy Hollywood jest bliski ustatkowania się - takie plotki na temat Leonardo DiCaprio (49 l.) krążą coraz intensywniej po salonach. Zaczęło się jeszcze w maju, kiedy Leo i Vittoria Ceretti (25 l.) poznali się na Ibizie. Wtedy jeszcze wydawało się, że to tylko przyjaźń. Jednak już w czerwcu włoska modelka ogłosiła separację z mężem, DJ-em Matteo Millerim, a w sierpniu sfotografowano ją z DiCaprio na randce, zaś ich czułe gesty nie pozostawiały już wątpliwości co do tego, że połączył ich ognisty romans. Potem Leo był widywany na jachcie z innymi pięknościami, niekiedy dwiema naraz, ale wygląda na to, że Ceretti przymknęła na to oko. W efekcie DiCaprio co najmniej od trzech miesięcy spotyka się z tą samą dziewczyną! "Leo ma bzika na punkcie Vittorii i uważa wszystko, co jest z nią związane za intrygujące. Podoba mu się kierunek, w jakim to wszystko zmierza. Ona jest bardzo inteligentna i ma wszystkie cechy, których on szuka u partnerki" - zdradza Daily Mail tajemnicze źródło.

Leonardo DiCaprio. Lista partnerek. Z kim się spotykał?

W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował też z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Potem padł rekord, jakiego nie pobiła nawet Camila Morrone. Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal to wierzchołek góry lodowej... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do sierpnia 2022 roku. Ostatnio z aktor łączony był także m.in. z modelką Gigi Hadid (27 l.).

Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti are caught getting frisky outside a Halloween Party in Los Angeles. pic.twitter.com/qvBSePwh4d— @21metgala (@21metgala) October 29, 2023

