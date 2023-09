Piękna 25-latka wybaczyła DiCaprio! Randka z dwiema modelkami nie zniszczyła ich miłości

Vittoria Ceretti nie rzuciła Leonardo DiCaprio. Modelka przebaczyła gwiazdorowi randkę z dwiema pięknościami naraz

„Spędzali razem sporo czasu przez ostatnich kilka miesięcy i cieszy ich, że poznali się bliżej” – powiedziało "Page Six" źródło bliskie najgorętszej parze ostatnich tygodni. Leonardo DiCaprio (49 l.) spotyka się z modelką Vittorią Ceretti (25 l.) i podobno nazywa ją swoją oficjalną dziewczyną. Jednak szybko nad tym związkiem zawisły czarne chmury. Boski Leo został przyłapany w modnej hotelowej restauracji w Londynie z dwiema pięknościami naraz. Były to oczywiście modelki, blondynka Georgia Grace Martin (29 l.) i brunetka Nour Rizk (27 l.). Razem bawili w modnym Chiltern Firehouse. Co działo się potem? Tego nie wie nikt, ale plotki o tym wydarzeniu na pewno nie mogły ucieszyć pięknej Vittori. Jednak modelka znów bryluje u boku gwiazdora "Titanica"! Wszystko wskazuje na to, że wybaczyła aktorowi falę nieprzyjemnych plotek. Para była widziana razem na imprezie Versace podczas Fashion Week w Mediolanie. Ciekawe, ile dni boski Leo wytrzyma tym razem w miłosnych okowach?

Leonardo DiCaprio. Lista partnerek. Z kim się spotykał?

W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował też z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Potem padł rekord, jakiego nie pobiła nawet Camila Morrone. Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal to wierzchołek góry lodowej... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do sierpnia 2022 roku. Ostatnio z aktor łączony był także m.in. z modelką Gigi Hadid (27 l.).

Leonardo DiCaprio, 48, joins new love interest Vittoria Ceretti, 25, at Milan Fashion Week party https://t.co/MKljxH2BC9 pic.twitter.com/we5Fx4suBk— Page Six (@PageSix) September 24, 2023

