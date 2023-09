Leonardo DiCaprio poderwał blondynkę i brunetkę! Gwiazdor przyłapany z dwiema naraz

Nie uwierzysz, co Putin pokazał Kim Dzong Unowi! Wielki mors zrobił to na jego oczach

Leonardo DiCaprio na randce z dwiema modelkami naraz. Blondynka i brunetka zabawiały gwiazdora w modnym hotelu w Londynie

Już niemal biły dla niego weselne dzwony, już nieśli Vittorii Ceretii (25 l.) suknię z welonem, a wyszło jak zwykle! Jeszcze tydzień temu plotkowano, że Leonardo DiCaprio (49 l.) naprawdę się zakochał, a Vittoria to jego oficjalna dziewczyna. Ale największy playboy Hollywood wytrzymał w tych miłosnych okowach bardzo krótko. Już rzucił się w wir szalonych imprez, a plotki o jego romansach tylko przybierają na sile. Boski Leo został przyłapany w modnej hotelowej restauracji w Londynie z dwiema pięknościami naraz. To oczywiście modelki, blondynka Georgia Grace Martin (29 l.) i brunetka Nour Rizk (27 l.). Razem bawili w modnym Chiltern Firehouse. Co działo się potem? Tego nie wie nikt, ale to nie pierwszy raz, gdy gwiazdor randkuje z dwiema modelkami naraz. Poprzednio był łączony z Neelam Gill (28 l.) i Mayą Jamą (28 l.).

Leonardo DiCaprio. Lista partnerek. Z kim się spotykał?

W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował też z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Potem padł rekord, jakiego nie pobiła nawet Camila Morrone. Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal to wierzchołek góry lodowej... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do sierpnia 2022 roku. Ostatnio z aktor łączony był także m.in. z modelką Gigi Hadid (27 l.).

Leonardo DiCaprio shields his famous features with a face mask as he joins TWO stunning models at Chiltern Firehouse in London https://t.co/6cWVK09SM2— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 17, 2023

