Leonardo DiCaprio trafiony strzałą Amora! Ta modelka to coś poważnego

Leonardo DiCaprio zakochany do szaleństwa! Vittoria Ceretti to coś poważniejszego niż inne modelki w jego życiu. Bedzie ślub?

Trudno wyobrazić sobie Leonardo DiCaprio (49 l.) z tylko jedną modelką. Gwiazdor z wiekiem bynajmniej nie zwalnia tempa i umawia się już z paroma pięknościami naraz. A przynajmniej umawiał do niedawna... Jak pisze Daily Mail powołując się na osobę z otoczenia gwiazdora, tym razem Leonardo DiCaprio naprawdę się zakochał. Niepoprawny playboy jest podobno "zamroczony" miłością do pięknej Vittorii Ceretti (25 l.). To nie jest dla niego jeszcze jedna modelka poderwana na jachcie! Mówi o Vittorii, że jest jego dziewczyną i chce się przy niej ustatkować. Para spotyka się od dwóch miesięcy. Leo i Vittoria poznali się na Ibizie, niedawno zostali sfotografowani w Santa Barbara na randce. W czerwcu Vittoria Ceretti ogłosiła separację z mężem, DJ-em Matteo Millerim. Tymczasem z DiCaprio poznali się jeszcze w maju. „Vittoria to piękna dziewczyna, ale Leonardo przez większość czasu jest oczywiście otoczony wieloma pięknymi dziewczynami. Jednak on ją uwielbia, a ona jego. Tego lata spędzali razem dużo czasu, podróżując na romantycznych wycieczkach. To oczywiście doprowadziło do wielu rozmów w jego kręgu, że Leo jest gotowy porzucić swoje zwyczaje. Było z nim wiele kobiet, które imprezowały z nim, ale to, co łączy go z Vittorią, jest o wiele poważniejsze” - donosi tajemniczy informator Daily Mail. Po prostu szok!

Leonardo DiCaprio. Lista partnerek. Z kim się spotykał?

W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował też z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Potem padł rekord, jakiego nie pobiła nawet Camila Morrone. Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal to wierzchołek góry lodowej... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do sierpnia 2022 roku. Ostatnio z aktor łączony był także m.in. z modelką Gigi Hadid (27 l.).

EXCLUSIVE: Leonardo DiCaprio, 48, settles down with Italian model girlfriend Vittoria Ceretti, 25, as pals claim he is 'besotted' with new flame https://t.co/J1Z8csZwkx— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) September 7, 2023

