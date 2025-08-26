"Dla Rosjan NATO to Szatan". Mocne słowa z Finlandii

"The Guardian": Dowódca strażników granicznych w Finlandii: „Dla Rosjan NATO to coś zbliżonego do Szatana, jeśli nie sam Szatan"

Wśród jezior i gęstych lasów Karelii Północnej granica między Finlandią a Rosją wydaje się niemal niewidoczna. Nieliczne biało-niebieskie słupki po stronie fińskiej i czerwono-zielone po rosyjskiej wyznaczają linię podziału w miejscu, które dziś stało się jedną z najważniejszych rubieży NATO, o której mało się u nas mówi. "The Guardian" porozmawiał z pracującymi tam strażnikami granicznymi. Opowiedzieli o tym, jak zmieniła się ich sytuacja po wybuchu wojny na Ukrainie i wstąpieniu Finlandii do NATO w 2023 roku. Jeszcze kilka lat temu ten 1340-kilometrowy odcinek graniczny uznawano za stabilny i bezpieczny. Dziś, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, atmosfera po obu stronach granicy zmieniła się diametralnie. „Dla Rosjan NATO historycznie zawsze było czymś zbliżonym do Szatana, jeśli nie samym Szatanem. Teraz jesteśmy jego częścią i to zmienia ich postrzeganie Finów” – powiedział "Guardianowi" Matti Pitkäniitty, dowódca okręgu straży granicznej w Karelii Północnej.

ZOBACZ TEŻ: Europejski kraj chce wysłać wojska na Ukrainę. "Misje bojowe"

"Jednym z największych zagrożeń jest napływ wojskowych dezerterów z Rosji"

Finlandia w rekordowym tempie dołączyła do NATO w 2023 roku, a wkrótce potem zamknęła granicę z Rosją, oskarżając Moskwę o wykorzystywanie migrantów w ramach tzw. operacji hybrydowej, co przypomina sytuację z granicą polsko-białoruską. Obecnie na wybranych odcinkach budowane są bariery ochronne o łącznej długości 200 km. Służby obawiają się jednak nie tylko presji migracyjnej. "Jednym z największych zagrożeń jest napływ wojskowych dezerterów z Rosji, w tym tych, którzy walczyli w Ukrainie i mogli popełnić zbrodnie wojenne" – podkreśla w rozmowie z brytyjskimi dziennikarzami Matti Pitkäniitty. Do tego Rosja wzmacnia obecność wojskową w regionie – niedawno ogłosiła utworzenie nowego 44. Korpusu Armijnego w Petrozawodsku, zaledwie 200 km od fińskiej granicy.

"Kiedyś mogliśmy rozmawiać o grzybach, rybach czy sporcie. Sport odpadł, ale grzyby i ryby zostały"

Ale Finlandia, mająca w pamięci Zimową Wojnę z ZSRR (1939–1940), od dawna jest przygotowana na zagrożenie ze wschodu. Służba wojskowa jest obowiązkowa dla mężczyzn w wieku 18–60 lat, a kobiety mogą zgłaszać się dobrowolnie. W lasach pod Joensuu młodzi rekruci uczą się dziś przetrwania w trudnym terenie i walki w warunkach leśnych. Mimo napiętej sytuacji pewna współpraca z rosyjską strażą graniczną nadal istnieje – dotycząca głównie pożarów lasów czy powalonych drzew. Jednak spotkania, które dawniej odbywały się regularnie, teraz są znacznie rzadsze. "Kiedyś mogliśmy rozmawiać o grzybach, rybach czy sporcie. Sport odpadł, ale grzyby i ryby zostały" – żartuje Pitkäniitty, nawiązując do izolacji Rosji także podczas zawodów sportowych i dodając, że w tej części Europy poczucie zagrożenia ze strony Kremla jest dziś silniejsze niż kiedykolwiek.

Sonda Czy Ukraina powinna wejść do NATO? Tak Nie Nie mam zdania

‘For Russians, NATO is next to Satan’: Finnish guards on alert at Russia border https://t.co/fNaOTzLhRd— Corby Zone (@MissionArtist) August 25, 2025

QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko Pytanie 1 z 10 Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś? Z Litwą, Łotwą i Estonią Z Litwą, Łotwą Z Łotwą i Estonią Następne pytanie